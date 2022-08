Le anticipazioni della soap opera Terra Amara provenienti dalla Turchia e prossimamente in onda su Canale 5 si concentrano sulla figura di Hunkar.

La madre di Demir avrà un colloquio con Fekeli: sarà subito chiaro che i due in passato erano stati legati da un sentimento, anche se la donna non lo ammetterà apertamente. L'unico a pagare per la morte del marito Adnan è stato proprio Fekeli, ma quest'ultimo spingerà la signora Yaman a ripensare agli eventi di vent'anni prima rimettendoli in gioco. Fekeli dirà a Hunkar che non tutto è andato come lei ha sempre pensato.

Inoltre le parole confessate da un dipendente in punto di morte faranno vacillare le certezze della madre di Demir.

Fekeli affronta Hunkar

Le prossime puntate di Terra amara spingeranno Hunkar a rimettere in dubbio le sue certezze circa la morte del marito. Fekeli affronterà Hunkar dimostrando di essere ancora vivo, dicendo alla donna di non aver avuto il coraggio di affrontare la realtà sui fatti che hanno portato Adnan alla morte.

Se da un lato i due sembreranno legati, tanto da fare un patto che terrà lontani Demir e Yilmaz affinché non si facciano più del male per via di Zuleyha. Hunkar non sembrerà disposta a mettere in dubbio le certezze ormai consolidate sull'omicidio del marito. Questo fino a quando non si verificherà un fatto particolare alla tenuta.

La confessione di un moribondo confonde Hunkar

Infatti, un dipendente della tenuta ormai sul punto di morire chiederà di poter parlare con Hunkar. Quest'ultima avendo compreso che le parole dell'uomo potrebbero essere importanti, correrà immediatamente al capezzale del lavoratore, il quale riuscirà a dire ben poco prima di esalare l'ultimo respiro.

L'uomo riuscirà solo a chiedere perdono per qualcosa accaduto venti anni prima, proprio durante la notte in cui Adnan morì. Non saranno molte le parole, ma questo basterà per confondere Hunkar.

La signora Yaman, infatti, fino ad allora, sarà convinta che nel momento in cui è stato ucciso il padre di Demir non aveva alcuna arma con cui potersi difendere, ma forse i fatti potrebbero essere andati diversamente, proprio come Fekeli aveva suggerito qualche tempo prima.

Questa eventualità lascerà sgomenta Hunkar, la quale non si fermerà alle apparenze e deciderà di indagare sui fatti che l'hanno resa vedova. Si capirà da subito che la vicenda che ha portato Fekeli in carcere per due decenni non è andata in maniera così lineare come Hunkar aveva creduto.