Le prime anticipazioni su Uomini e donne di settembre arrivano dalla registrazione che si è svolta questo pomeriggio 30 agosto.

I protagonisti del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi sono ritornati in studio pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare ancora una volta la loro anima gemella.

I colpi di scena non sono mancati e, uno di questi, ha avuto come protagonista il cavaliere Armando Incarnato che si è ritrovato subito al centro del caos.

Tina stuzzica Gemma: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di settembre rivelano che nel corso della prima registrazione ufficiale è stato dato ampio spazio al trono classico, con la presentazione delle prime due troniste in carica.

Per quanto riguarda il trono over, invece, è stata Gemma a finire al centro dell'attenzione, complice il suo primo battibecco con Tina Cipollari.

L'opinionista del dating show di Maria De Filippi, nel rivedere la sua nemica in studio, non ha esitato ad ironizzare sul fatto che questa estate abbia scelto di non rivolgersi al chirurgo estetico prima di rimettersi in gioco.

Durante le ultime edizioni, infatti, Gemma ha sempre inaugurato la stagione con un ritocchino estetico, tra cui il decolleté che aveva scelto di rifare lo scorso anno.

Armando scatena il caos: anticipazioni Uomini e donne

Questa volta, invece, la dama torinese del trono over ha preferito non sottoporsi ad altri interventi di chirurgia estetica.

Occhi puntati anche sul cavaliere Armando Incarnato che, fin dal primo momento, si è ritrovato subito al centro del caos.

Armando, infatti, non ha esitato a dire le sue opinioni in merito alle due nuove troniate di questa edizione e a quanto pare, il suo intervento ha scatenato polemiche in studio.

Il cavaliere napoletano, infatti, si è ritrovato al centro di una prima disputa con un altro protagonista del trono over e il clima tra i due è subito diventato escandescente.

Biagio e Pinuccia in studio: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche sul ritorno in studio della dama Pinuccia che, quest'anno, ha precisato di non voler litigare con nessuno, in particolar modo con Tina Cipollari.

Eppure, le anticipazioni di Uomini e donne di settembre rivelano che nel corso delle riprese di questo pomeriggio, Pinuccia e Tina hanno comunque avuto un piccolo diverbio in studio.

Spazio anche al ritorno di altri protagonisti "storici" del dating show di Maria De Filippi. E' questo il caso di Biagio che, contrariamente alle indiscrezioni di queste settimane, non è stato fatto fuori da Uomini e donne.

Nel parterre del trono over sono tornate anche Giovanna, Daniela, Gloria e il cavaliere Fabio che, per il momento, non ha discusso con Tina.

Spazio anche al ritorno di Ida Platano: la dama siciliana ha partecipato alla prima registrazione di U&D ma, in studio, non c'è stato il ritorno del suo ex Riccardo Guarnieri.