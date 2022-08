Nella giornata di martedì 30 agosto si sono svolte le riprese delle prime puntate di Uomini e donne della stagione televisiva 2022/2023. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Catia Franchi è tornata nel parterre della trasmissione, mentre Federica Aversano è tornata nel programma come tronista, insieme a Lavinia.

Uomini e Donne, anticipazioni settembre: Catia Franchi torna a cercare l’amore in tv

C’è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Uomini e Donne. Nella giornata del 30 agosto c’è stata la prima registrazione delle puntate che andranno in onda su Canale 5, a partire da lunedì 19 settembre.

Le anticipazioni trapelate in rete, attraverso l’account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Catia Franchi è tornata in televisione per cercare l’amore. Dopo la delusione avuta con Biagio Di Maro nelle ultime puntate del programma Mediaset, l’imprenditrice ha deciso di rimettersi in gioco, per cercare l’uomo della sua vita nello studio di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, registrazione 30 agosto: Federica Aversano è la nuova tronista

Durante la giornata di martedì 30 agosto è stata rivelata anche l’identità delle troniste di Uomini e Donne. Federica Aversano è riuscita ad ottenere il trono, dopo la delusione avuta con Matteo Ranieri. Nella precedente edizione, la corteggiatrice campana era arrivata a un passo dalla scelta, ma il single genovese aveva preferito lasciare il dating show con Valeria Cardone.

Nelle nuove puntate, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 19 settembre, Federica tenterà di rimettersi in gioco, conoscendo i corteggiatori che arriveranno in studio per lei.

Uomini e Donne, prossime puntate: Lavinia è la tronista della nuova edizione

Anche Lavinia cercherà l’amore in televisione. Nella giornata di martedì 30 agosto è stato diffuso il video di presentazione della nuova single che tenterà di trovare l’uomo della sua vita in televisione.

La tronista ha spiegato qualcosa in più della sua vita e ha parlato del rapporto con i genitori e con la sorella. In base alle indiscrezioni trapelate in rete nei giorni precedenti la prima registrazione della trasmissione di Canale 5 sembrerebbe certa la notizia che durante l’edizione del 2022/2023 ci saranno quattro tronisti che cercheranno di fidanzarsi di fronte alle telecamere.

Inoltre, è atteso anche il ritorno di Gemma Galgani e di Ida Platano, che proveranno a voltare pagina, dopo le delusioni dell’ultima stagione della trasmissione. Anche Armando e Pinuccia sembrerebbero confermati ma, al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli sul parterre del programma di Maria De Filippi.