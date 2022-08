Alessia Cammarota è tornata a fare sentire sui social il suo pensiero, replicando agli hater che ultimamente l'hanno presa di mira accusandola di essere noiosa. Nei giorni scorsi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il dating show che le ha fatto conoscere suo marito e padre dei suoi figli Aldo Palmeri, ha condiviso con i fan la preoccupazione per il suo stato di salute, di cui non ha specificato molto, anche se ha confermato che si tratta di qualcosa di poco grave, anche se dovrà fare dei controlli. Adesso, però, Alessia ha tirato di nuovo fuori le unghie per invitare chi non apprezza i suoi social, che lei vive come una sorta di diario, a non seguirla più perché le critiche non la spingeranno di certo a cambiare.

Alessia contro gli 'odiatori seriali'

Amata e seguita sui social fin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Alessia Cammarota condivide con i suoi fan molti aspetti della sua vita quotidiana. Non solo scatti da influencer e sponsorizzazioni, l'ex corteggiatrice molto spesso si mostra intenta nelle sue mansioni di mamma, casalinga e lavoratrice, mettendo al corrente i suoi sostenitori di ciò che fa durante il giorno con semplicità e naturalezza. Ma se in molti apprezzano il suo modo di interagire con i fan e non le lesinano complimenti e messaggi positivi, non mancano neanche gli hater.

Ultimamente qualcuno le ha fatto presente che i suoi video sono noiosi e con il suo modo di fare stanca chi la segue.

Così Alessia ha preso la parola per chiarire il suo pensiero. "Io la vivo in maniera molto serena" ha detto Cammarota, affermando che un video suscita in chi lo osserva dei sentimenti opposti. C'è chi la sostiene e chi invece non sopporta i suoi contenuti. "Non si può piacere a tutti, non si può vivere con l'aspirazione di piacere a tutti" ha detto l'ex corteggiatrice agli hater.

La risposta risoluta della moglie di Aldo

"Io resto sempre quella che sono" ha proseguito Alessia, che ha poi voluto ricordare in maniera ironica che ci sono mille modi per saltare le sue storie su Instagram, come ad esempio togliere il segui oppure bloccarla. Insomma, Cammarota ha voluto ricordare che lei non è una modella e usa i social come una sorta di diario personale: c'è chi ha piacere a sfogliarlo, c'è chi non lo ama, ma in questo caso c'è la soluzione.

Alessia ha colto l'occasione per rispondere a chi la critica per il suo modo di approcciarsi alle pulizie della casa. In molti hanno notato che la moglie di Aldo ha un aiuto in casa, ma nonostante ciò si occupa dei lavori domestici. A tal proposito l'ex corteggiatrice ha ribadito che lei e Palmeri hanno lavorato duro per avere ciò che hanno e per questo lei sente la responsabilità di doversene occupare in prima persona.