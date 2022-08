Manca poco al ritorno sul piccolo schermo di Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Upas, difatti, andrà nuovamente in onda a partire dal 29 agosto. Dopo il clamoroso finale della stagione 26, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa possa essere accaduto in seguito alla sparatoria di Valsano.

Le anticipazioni della settimana di programmazione che va dal 29 agosto al 2 settembre svelano ben poco riguardo al destino delle due donne coinvolte nell'attentato. Viene, tuttavia, preannunciato che l'intero Palazzo Palladini sarà sconvolto da un evento drammatico, e tutti dovranno unirsi per sostenersi a vicenda.

Pur non venendo menzionata la giovane Picardi, le anticipazioni accennano a qualcosa che riguarda Niko. Quest'ultimo, difatti, avrà non poco da ridire sugli atteggiamenti di Manuela, la sua ex fidanzata. La sorella di Serena, a causa di alcuni comportamenti poco corretti, rischiarà di allontanare definitivamente il padre di suo nipote.

Upas, puntate 29/8- 2/9: non si sa cosa cosa accadrà a Susanna

La puntata di chiusura della stagione 26 di Upas è stata ben diversa dalle precedenti, in cui solitamente si concentrava l'attenzione sulle imminenti partenze per le vacanze. Gli autori, questa volta, hanno deciso di sorprendere il pubblico con un cliffhanger che, tuttavia, non pare far auspicare nulla di bello.

Viola e Susanna, infatti, sono rimaste coinvolte in una sparatoria, e rischiano di essere in grave pericolo. A colpire è stato Valsano, desideroso di vendetta contro Nicotera. Dunque senza dubbio il bersaglio sembrava essere Viola, ma non è detto che sia proprio lei ad avere la peggio.

Le anticipazioni delle puntate di apertura della nuova stagione rivelano ben poco rigaurdo agli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Si sa per certo, però, che i condomini di Palazzo Palladini dovranno affrontare dei momenti non certo facili.

Upas, episodi al 2 settembre: il giovane Poggi allontana Manuela

La settimana di programmazione di Upas che va dal 29 agosto al 2 settembre si preannuncia ricca di suspence e colpi di scena. Sebbene non venga svelato cosa possa essere accaduto a Susanna, viene detto qualcosa di importante relativamente alla vita di Niko.

Il giovane avvocato, difatti, sembrerà diventare più duro e selettivo. A pagare le conseguenze di questo cambio di personalità sembrerà essere proprio Manuela. La ragazza, pur essendo ormai una ex, non sembra essersi rassegnata allìidea di rinunciare a Nico. Tuttavia alcuni suoi comportamenti non deporranno a suo favore, tanto da farle rischiare di perdere definitivamente la stima e la vicinanza del suo ex.