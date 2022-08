Continua la programmazione di Un altro domani, la telenovela spagnola in onda dal 6 giugno su Canale 5. La storia incentrata su Carmen Villanueva e Julia Infante, protagoniste su due diversi piani temporali, proseguirà con inediti colpi di scena anche nelle puntate in onda da martedì 16 a venerdì 19 agosto 2022. La settimana sarà "accorciata" di un giorno, poiché lunedì 15 la serie si prenderà una pausa per permettere ai telespettatori di godersi il Ferragosto senza perdere una puntata.

Anticipazioni Un Altro Domani dal 16 al 19 agosto: Patricia fa seguire Carmen

Nelle puntate di Un altro domani in onda dal 16 al 19 agosto 2022 (nel presente) le cose tra Sergio e Julia si complicheranno, al punto tale da spingere il giovane a voler partire. Stando alle anticipazioni, nel frattempo, la ragazza e i suoi collaboratori cercheranno di scoprire chi si nasconde dietro la misteriosa Mia Yaco, la cliente che ha fatto un grosso ordine al mobilificio. Nel passato: Victor riceverà un altro rifiuto da parte di Carmen. Il giovane si sfogherà con Kiros, ignorando che la ragazza prova qualcosa proprio nei confronti di quest'ultimo. Patricia, intanto, ordinerà a Yungani di seguire tutti gli spostamenti della figliastra.

Un altro domani, spoiler 16-19 agosto: la misteriosa cliente è in realtà un uomo

Trama ambientata nel presente: le anticipazioni di Un altro domani rivelano che scoprire l'identità della fantomatica cliente non sarà facile, soprattutto perché il team dovrà anche darsi da fare per rispettare i termini della consegna. Tuttavia, nelle puntate in onda nella settimana dal 16 al 19 agosto le indagini di Julia arriveranno ad una svolta.

Stando agli spoiler in rete, la giovane si ricorderà che Mia Yaco è il nome dell'autrice di un libro trovato tra le cose della nonna. Soltanto in un secondo momento scoprirà che la misteriosa cliente è in realtà un uomo che lei già conosce. Nel passato: Carmen apprenderà da Mateo che il padre Francisco non è del tutto sincero nei suoi confronti.

Villanueva, intanto, continuerà a far finta che in fabbrica tutto fili liscio. Inoltre, Kiros perderà l'incarico di sorvegliare la ragazza, la quale farà al genitore la richiesta di poter fare a meno di un vigilante.

Mario rivela a Julia di aver amato Carmen: Un altro domani trame dal 16 al 19 agosto

Julia scoprirà che dietro la misteriosa cliente si nasconde Mario. Dunque, deciderà di parlarci per capire il motivo per cui l'uomo l'abbia sempre ostacolata. Nel corso del confronto tra i due emergerà il legame tra Alonso e la madre di Carlos. Lui svelerà alla giovane di essere stato un grande amico di sua nonna e, soprattutto, di averla amata. Le anticipazioni rivelano inoltre che Mario confesserà a Julia di aver visto quanto lei somigli a Carmen, motivo per cui si proporrà di aiutarla.

Nel passato: Francisco accetterà che la figlia non abbia più un vigilante. La ragazza ne approfitterà e si recherà in gran segreto ad una cerimonia indigena. Intanto, Victor cercherà in ogni modo di riconquistarla.