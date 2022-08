La programmazione della soap spagnola Un altro domani subirà una piccola variazione nella settimana che va dal 15 al 19 agosto. La serie, infatti, nella giornata di Ferragosto non andrà in onda e quindi gli episodi verranno trasmessi a partire dal 16 agosto.

In queste puntate Carmen e Kiros saranno sempre più vicini, ma lei inizierà a preoccuparsi per il ragazzo per via delle regole vigenti nella colonia. Nel frattempo Julia scoprirà chi è la misteriosa persona che ha commissionato alla bottega un grande ordine, mentre Inés e Angel si riavvicineranno.

Un altro domani, spoiler 16-19 agosto: Sergio lascia il paese

Sergio dirà a Julia che vuole aiutarla con la bottega, ma di fronte al rifiuto della ragazza, la quale gli ribadirà che vuole farcela con le sue sole forze, deciderà di tornare a Madrid. La sua decisione renderà molto felice Tirso, il quale potrà avere finalmente campo libero con la giovane impresaria. Nel frattempo Victor, come si evince dalle anticipazioni Un altro domani relative alle puntate in onda dal 16 al 19 agosto, non prenderà affatto bene il rifiuto di Carmen e ne parlerà apertamente con Kiros.

Intanto Elena sarà molto felice di aver ritrovato il piacere di stare insieme a sua figlia Maria e fare cose semplici con lei come mangiare una pizza.

Tuttavia si arrabbierà molto con lei quando non mostrerà compassione nei confronti di Ribero, il quale sta soffrendo per via della fine della relazione con Cloe.

Un altro domani, trame 16-19 agosto: Carmen e Kiros più vicini

Una donna di nome Mia Yaco farà un grosso ordine di mobili alla bottega di Julia. Tuttavia questa non sarà la vera identità della committente e così Infante e i suoi collaboratori cercheranno di capire chi si celi dietro questo nome.

I loro sforzi, però, non verranno premiati e continueranno a brancolare nel buio e inoltre dovranno fare i salti mortali per riuscire a portare a termine il lavoro. Nel frattempo Cloe non sarà sicura dei sentimenti che prova nei confronti di Ribero, per questo motivo che cercherà in tutti i modi di non incontrarlo, anche se non sarà facile visto che lavorano insieme.

Carmen e Kiros saranno sempre più innamorati uno dell'altro, ma la giovane sarà preoccupata per lui, in quanto si renderà conto che per lui è molto pericoloso starle accanto per via delle leggi rigide vigenti nella colonia. Avrà paura soprattutto quando si renderà conto che vengono seguiti da Yungani. Villanueva si renderà conto che è Patricia a mandare la donna a vedere cosa fa, ma non saprà che quest'ultima la ricatta.

Un altro domani, puntate 16-18 agosto: Julia scopre chi è il misterioso committente

Nei prossimi episodi di Un altro domani, Julia ricorderà di aver visto il nome Mia Yaco su un libro che aveva trovato tra gli effetti personali di Carmen e Carlos. A quel punto sarà convinta di aver capito chi sia in realtà la misteriosa acquirente dei suoi mobili.

Intanto Mateo dirà a Carmen che suo padre Francisco le nasconde molte cose. Lui, però, continuerà a dirle che in fabbrica va tutto bene e accetterà la sua proposta di toglierle la vigilanza, visto che Kiros non ha più l'incarico per averla lasciata sola una sera.

Nel frattempo Julia scoprirà che l'ordine è stato fatto da Mario, il quale le confesserà che era innamorato di Carmen e che la trova sempre più somigliante a leim ed è solo per questo motivo che ha preso la decisione di aiutarla. Poco dopo Angel e Inés si riavvicineranno, mentre Victor farà di tutto per riconquistare Carmen. Lei invece, senza dire nulla al padre, si recherà a una cerimonia indigena.