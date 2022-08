Diversi colpi di scena attendono i telespettatori di Terra Amara: le anticipazioni delle puntate turche della soap di Canale 5 annunciano che ben presto Demir attenterà alla vita di Yilmaz e anche di Fekeli. Infatti, Yaman scoprirà che il suo nemico è sotto la protezione dell'ex detenuto e inoltre vedrà proprio Fekeli, nonostante quest'ultimo abbia inscenato la sua morte, all'ospedale dove si trovava ricoverata la madre Hunkar. Alleandosi con Cengaver, Yaman spingerà Yilmaz verso una trappola morte alla quale però il protagonista riuscirà a sfuggire.

Demir organizza un nuovo piano contro Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara. Seguendo la storyline dalla soap turca, durante una serata in un locale per dimenticare lo stress che lo attanaglierà, Demir cercherà la compagnia dell'amico Cengaver. Quest'ultimo però berrà qualche bicchiere di troppo e si approccerà a una donna. Quando, Yaman vorrà andare via dal locale, i due amici arriveranno alle mani: la lite tra i due il giorno dopo sarà di dominio pubblico. A questo punto, Yilmaz farà la sua mossa.

Con l'intenzione di creare una fabbrica che garantisca diritti uguali a tutti i lavoratori, Yilmaz vorrà proporre un affare a Cengaver. Prima l'uomo rifiuterà di ascoltarlo, ma poi acconsentirà.

Dietro il cambio repentino di idea di Cengaver ci sarà lo zampino di Demir. Il marito di Zuleyha, infatti, avendo visto Fekeli al capezzale della madre, scoprirà che l'uomo è vivo e ben presto collegherà la figura del nemico della sua famiglia a Yilmaz, capendo che proprio Fekeli è il suo protettore.

Yilmaz e Fekeli si salveranno

La lite tra Cengaver e Demir sarà un piano per poter mettere in trappola Yilmaz e Fekeli. Seguendo le direttive dell'amico, Cengaver darà appuntamento al giovane Akkaya e a Fekeli presso un posto isolato che in precedenza è stato riempito di bombe. Convinti che siano dentro l'edificio, i due amici faranno esplodere le bombe per poi festeggiare la morte dei nemici.

Ma il piano non andrà proprio come avevano pensato.

Fekeli, grazie alle sue grandi risorse, capirà in anticipo che l'appuntamento altri non era che una trappola e riuscirà a portare in salvo se stesso e il suo figlioccio prima che possa accadere l'irrecuperabile. L'esplosione delle bombe verrà interpretata come l'ennesima rivolta del partito anarchico alimentando ancora di più l'agitazione in paese mentre Cengaver e Demir non sapranno che in realtà non hanno posto fine alla vita di Fekeli e Yilmaz.