Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, trasmesse da settembre su Rai 3, rivelano che ci sarà una svolta importante per Niko.

Il giovane ragazzo sarà al centro delle nuove trame della soap opera fin dalla ripresa post pausa estiva: in un primo momento, infatti, Niko dovrà fare i conti con la notizia del terribile attentato ai danni della sua amata Susanna e poi farà di tutto per mettere in salvo suo figlio.

Occhi puntati anche su Franco che, proprio dopo l'attentato messo in piedi da Lello Valsano contro Viola e Susanna, si mostrerà particolarmente spietato nei confronti del criminale.

Niko scopre cosa è successo a Susanna: anticipazioni Un posto al sole settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di settembre di Un posto al sole rivelano che per Niko arriverà il momento di fare i conti con la notizia della sparatoria che ha visto coinvolta la sua amata Susanna.

La ragazza si è ritrovata vittima della sparatoria di Lello Valsano e, al momento, non si sa ancora se riuscirà a sopravvivere oppure se uscirà di scena definitivamente dalla soap, lasciando da solo il suo amato Niko.

Sta di fatto che, nel corso delle successive puntate della soap opera di Rai 3, si assisterà a una vera metamorfosi che avrà come protagonista Niko.

Niko combatte per suo figlio: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Le anticipazioni di Un posto al sole delle prossime settimane di settembre 2022 rivelano che il figlio di Renato Poggi apparirà molto più duro e deciso rispetto a come il pubblico l'ha conosciuto in queste ultime stagioni della soap.

Niko sarà pronto a lasciarsi alle spalle questo difficile momento che ha vissuto per concentrarsi sul suo amato Jimmy.

Il ragazzo sarà disposto a combattere con tutte le sue forze per evitare a suo figlio nuove sofferenze e per riuscire ad avere la meglio in questa battaglia, potrebbe anche scagliarsi contro l'unica persona in grado di creare problemi in famiglia: Micaela.

I due si ritroveranno ai ferri corti anche dal punto di vista legale?

La risposta nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3.

Franco spietato dopo l'attentato a Viola e Susanna: anticipazioni Un posto al sole settembre

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole di settembre vedono protagonista anche Franco. Dopo aver saputo dell'attentato ai danni di Viola e Susanna, l'uomo si metterà sulle tracce del pericoloso Lello Valsano.

Franco si mostrerà particolarmente spietato e deciso nella ricerca dell'uomo: intende stanarlo al più presto per far sì che possa essere consegnato nelle mani della giustizia e, pur di riuscire nel suo intento, non si farà problemi a chiedere aiuto a persona pericolose.

Spazio anche al ritorno in scena di Adele. Le trame della soap opera di settembre parlano di lei come una mamma disperata che rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza. Ma a cosa sarà dovuta questa disperazione di Adele?