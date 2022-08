Sta per terminare l'attesa dei fan di Uomini e donne: tra poco più di 24 ore, infatti, trapeleranno le anticipazioni della prima registrazione stagionale del dating-show. Al rientro dalle vacanze, Maria De Filippi aggiornerà il pubblico sul cast del Trono Over e sui quattro nuovi tronisti: tra questi ultimi non dovrebbero esserci volti già noti. Nel parterre dei senior, invece, fioccano riconferme: Ida, Gemma, Armando, Biagio e Gloria ancora protagonisti, in dubbio il ritorno di Riccardo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Gli studi di Uomini e Donne stanno per riaprire i battenti: dopo tre mesi di stop, i protagonisti del programma Mediaset sono pronti a tornare davanti alle telecamere per dare vita alle puntate che poi saranno trasmesse dal 19 settembre.

Durante l'estate si è detto e scritto di tutto soprattutto sui volti del Trono Over: per settimane si è parlato del possibile addio di Gemma Galgani al dating-show, ma anche di un probabile nuovo amore per Ida Platano.

Quando mancano poco più di 24 ore all'inizio delle registrazioni, si sa che nessuno dei rumor estivi che sono trapelati su dame e cavalieri si sono rivelati fondati: anche per questo motivo, i veterani del cast faranno ancora parte del parterre dei senior.

Salvo colpi di scena, dunque, non dovrebbe esserci nessuna assenza degna di nota: tutti i personaggi più discussi e amati dal pubblico, parteciperanno alla stagione 2022/2023 del programma condotto da Maria De Filippi.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Ad animare le nuove puntate di Uomini e Donne, dunque, saranno ancora una volta: Ida Platano, Gemma Galgani, Armando Incarnato, Biagio Di Maro, Gloria Nicoletti, Fabio Nova, Pinuccia Della Giovanna e Alessandro Rausa.

L'unico storico protagonista che sarebbe ancora in dubbio, è Riccardo Guarnieri.

Anche se sembra piuttosto improbabile che la redazione rinunci ad un cavaliere così discusso e centrale nelle dinamiche del programma, si dice che la sua riconferma non sarebbe scontata come quella degli altri appena citati.

Se il pugliese sarà nel cast 2022/2023 del Trono Over, dunque, lo si saprà con sicurezza la sera del 30 agosto, quando cominceranno a circolare le anticipazioni dettagliate dell'appuntamento col quale il format esordirà su Canale 5 lunedì 19 settembre.

Maria De Filippi, però, presiederà due registrazioni nei prossimi giorni; anche mercoledì 31 è previsto che dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici si radunino negli studi Elios per partecipare alle prime riprese stagionali dopo le vacanze estive.

Novità sui volti giovani di Uomini e Donne

Nel corso delle prime due registrazioni di Uomini e Donne 2022/2023, saranno presentati anche i personaggi che cercheranno l'amore comodamente seduti sulla poltrona rossa di Canale 5.

Salvo cambi di regolamento, i nuovi tronisti saranno quattro (due ragazzi e due ragazze) e tra loro non dovrebbe figurare nessun volto già noto ai telespettatori.

Nei giorni scorsi sono trapelate alcune indiscrezioni sulle professioni che i giovani protagonisti del dating-show eserciterebbero (commessa, infermiere, personal trainer e imprenditrice), ma fino ad ora non sono arrivate conferme o smentite da parte degli addetti ai lavori.

Il popolare programma di Maria De Filippi, però, non tornerà in onda prima di tre settimane: l'esordio della nuova edizione è fissato per lunedì 19 settembre al solito orario delle 14:45. Fino ad allora, però, sarebbero previste parecchie riprese, sempre due ogni sette giorni, in modo da avere sempre materiale da proporre al pubblico a casa.