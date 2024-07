La puntata finale della soap La rosa della vendetta vedrà il ritorno di Gulcemal che infatti non è morto. Arriverà a sorpresa in occasione della commemorazione funebre in suo onore. Zafer non crederà ai suoi occhi e abbraccerà il figlio che, in lacrime, le chiederà: ''Mi amavi?''. Gulcemal rivedrà anche Deva con suo figlio e potrà riunirsi anche a loro. Un lieto fine per la dizy turca che non mancherà di commuovere. Di seguito, il dialogo toccante tra Gulcemal e Zafer.

Il salto temporale e il ritorno di Gulcemal

Nell’episodio finale de La rosa della vendetta ci sarà un salto temporale di cinque anni dal momento in cui Gulcemal si è lanciato nel vuoto, facendo credere a tutti che fosse morto.

Deva sarà andata avanti con la sua vita per amore del figlio Cemal, con l'aiuto dei genitori. Sarà proprio in occasione della sparizione del bambino che Gulcemal farà il suo inaspettato ritorno alla cerimonia annuale organizzata per commemorarlo. Zafer gli correrà incontro abbracciandolo: ''Mi sei mancato così tanto figlio mio. Ti ho aspettato tutti i giorni e pregato che tornassi, ti ho rivisto nei miei sogni. Figlio... figlio mio''.

Ma ecco che il tempo sembrerà tornare indietro, con l'ultima domanda che fece decidere a Gulcemal di buttarsi da quel burrone: ''C'è ancora una domanda che devo farti. E' vero che non mi hai mai amato?''. Zafer. commossa e pentita, gli risponderà che fu costretta d agire così e che in realtà gli ha voluto bene ogni giorno della sua vita: ''Tu sei la mia anima''.

Tutti i presenti si commuoveranno mentre madre e figlio sono stretti in quell'abbraccio e, in primis, Deva.

Zafer spiega a Gulcemal il significato del suo nome

Il finale della soap spiegherà anche il significato del nome Gulcemal. Zafer, prendendo tra le mani il viso del figlio, gli dirà di non piangere: ''Ti ho chiamato così perché tu possa essere una rosa che ride sempre''.

E così. l'oscuro protagonista capirà che la madre lo ha sempre amato e che è stata costretta dal destino avverso a respingerlo per tutti questo tempo.

La cerimonia per la commemorazione funebre si trasformerà in una grande festa, con la famiglia di Gulcemal finalmente riunita.

La puntata conclusiva con il ritorno di Gulcemal andrà in onda in autunno, dopo lo stop estivo della nuova programmazione Mediaset.

Un lieto fine insolito per la soap turca

La fine di questa soap turca è lieto, situazione piuttosto strana, vista la conclusione amara di altre dizi dello stesso genere.

Ad esempio Terra amara ha visto Zuleyha sola e anziana dopo la morte di Hakan, mentre sappiamo già che Endless love (Kara sevda) lascerà l'amaro in bocca ai telespettatori, con il sacrificio d'amore di Kemal per la sua Nihan.