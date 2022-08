Dal 7 agosto su Rai 3 arriva 'Sex - dalla testa in giù', un programma condotto da Angela Rafanelli, in onda in seconda serata per sei settimane, che affronta le tematiche legate alla sessualità in ogni sua sfaccettatura.

Il nuovo programma su RAI 3

'Sex - dalla testa in giù', condotto da Angela Rafanelli è "un programma necessario", come affermato dalla stessa conduttrice che vuole abbattere i tabù legati alla sessualità ed essere una fonte d'informazione per giovani e adulti. Assieme a lei, per le sei puntate, due sessuologi. Con loro anche giovani ragazzi under 30 che porteranno le loro domande e curiosità agli esperti e agli ospiti delle puntate.

Nel programma, poi, non mancherà la musica. In ogni puntata, infatti, ci saranno le note della voce e chitarra di Erica Mou.

Di cosa parlerà 'Sex - dalla testa in giù'

La prima puntata avrà come tematica l'identità di genere. Dopodiché, nelle puntate successive, si affronterà il tema del piacere, della prevenzione, della sessualità e disabilità, della pornografia, della dipendenza sessuale e anche di sexting e dating. Un ricco menù all'interno del quale potersi confrontare e ascoltare chi ha una storia, un'esperienza da raccontare. L'obiettivo del programma è quello di raccontare il tutto in un'atmosfera rilassata sotto forma d’intrattenimento in un luogo semplice, in un modo che renda normale l’approccio ad argomenti che per molti non sono facili da affrontare.

E parlarne in maniera diretta e sincera, con gioia e amore, ascoltando tutti.

Chi è Angela Rafanelli

La conduttrice, come detto, sarà Angela Rafanelli, originaria di Livorno, classe 1978, attualmente conduttrice di 'Linea Verde Estate' e un passato da inviata de 'Le Iene', un ruolo che ha ricoperto anche a 'Quelli che il calcio' dal 2014 e nel 2017 a 'Domenica In'.

Angela Rafanelli ha iniziato la sua carriera televisiva, dopo aver studiato teatro con Ronconi, proprio con un programma che si occupava di sessualità, ovvero: RED - Tutte le declinazioni del sesso, andato in onda tra il 2008 ed il 2009 su Current Tv. Anche nel 2010 Rafanelli ha condotto 'Loveline' su Mtv, confermando che la tematica è da lei conosciuta.

Giorno e orario della messa in onda

Il programma debutterà quindi alle 23,45 di domenica 7 agosto 2022 e andrà in onda tutte le domeniche, per sei settimane, in seconda serata su RAI 3. Se l'esperimento dovesse confermare i buoni propositi, non è escluso che il programma sia confermato anche per la prossima stagione televisiva. Come tutti gli altri programmi che sono in onda sulla RAI, anche questo sarà visibile su Rai Play.