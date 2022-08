Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di venerdì 12 agosto ci sarà un nuovo ingresso nel cast della soap partenopea. A tal proposito, Lia Longhi arriverà a casa di Roberto Ferri, fingendo di essere stata mandata dall'agenzia e facendo credere a Ferri di essere lì per il posto di lavoro come governante.

Un posto al sole, anticipazioni 12 agosto: Lia Longhi arriva a Palazzo Palladini

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Silvana è stata licenziata, dopo essere stata accusata di furto ai danni di Lara.

Purtroppo, la domestica di Roberto era stata incastrata da Martinelli, che aveva preferito farla mandare via, fingendo di averle rubato un anello. L'ex governante di Ferri, infatti, avrebbe potuto scoprire la finta gravidanza di Lara e, pertanto, rappresentava una minaccia per l'imprenditrice. Negli ultimi episodi della soap partenopea, Roberto aveva contattato un'agenzia per trovare una domestica. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che, nell'episodio che andrà in onda il 12 agosto, Lia Longhi arriverà a Palazzo Palladini, per ottenere il lavoro di governante.

Un posto al sole, trama 12 agosto: Lia Longhi sa cosa è accaduto a Silvana

Lia Longhi, prima di andare da Roberto, riuscirà ad ottenere informazioni riguardo l'ex governante di casa Ferri.

Infatti, un paio di ore prima di giungere a casa dell'imprenditore, la domestica farà tappa a Caffè Vulcano. Le anticipazioni di Un posto al sole dell'episodio del 12 agosto rivelano che, al bar di Silvia, ci saranno Raffaele e Silvana, intenti a parlare. In particolar modo, l'ex domestica di Palazzo Palladini si sfogherà con il portiere, riguardo al licenziamento ingiusto.

A quel punto, Giordano consolerà la donna e le rivelerà che Roberto ha già contattato un'agenzia per sostituirla. Mentre la coppia si scambierà confidenze, Lia Longhi ascolterà la conversazione, senza farsi scoprire.

Un posto al sole, puntata 12 agosto: Lia Longhi si irrigidisce a causa di Roberto Ferri

Dopo avere scoperto interessanti dettagli su quanto accaduto all'ex governante di Ferri, Lia Longhi sarà pronta per affrontare Roberto.

Una volta arrivata a casa dell'imprenditore, la donna si presenterà come una governante molto referenziata, poliglotta e in grado di affrontare qualsiasi situazione. Il compagno di Marina, inizialmente, sarà perplesso e inizierà a domandarsi come mai una persona così preparata voglia fare la cameriera in un palazzo napoletano. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 12 agosto, però, rivelano che Roberto si accorgerà che il nome della donna non è presente nella lista che gli aveva fornito l'agenzia e Lia Longhi si irrigidirà di fronte all'appunto fatto dall'imprenditore.