Nei giorni scorsi Altomonte, piccolo borgo medievale di circa 4mila abitanti situato in provincia di Cosenza, ha ospitato per alcune ore l'attrice di Hollywood Anne Hathaway. La notizia è stata diramata da parte dell'ufficio stampa dell'hotel che l'ha avuta come ospite.

In particolare l'attrice statunitense 39enne è stata immortalata in una foto con una collana di peperoni cruschi, tipici della località calabrese.

Tappa improvvisata dall'attrice Anne Hathaway nel comune di Altomonte

Prima di raggiungere la Sicilia, dopo una breve vacanza in Puglia, l'attrice hollywoodiana Anne Hathaway ha fatto una piccola deviazione ad Altomonte (Cosenza).

La decisione è stata presa circa due settimane fa, dietro consiglio di una sua amica attrice.

La diva ha trascorso quindi qualche ora in pieno relax all'interno di una struttura alberghiera situata a Altomonte. Tale hotel peraltro, pochi giorni prima, aveva aperto le porte anche agli attori presenti alla serata di presentazione del film “Io e mio fratello”, tenutasi nello stesso comune di Altomonte.

In particolare Anne Hathaway ha posato in una foto, accanto all'agri-chef Enzo Barbieri, sfoggiando un abbigliamento casual e informale: una camicia bianca a mezze maniche in lino, un paio di pantaloni chiari, sandali grigi, un ingombrante cappello di paglia e una simpatica collana di peperoni cruschi, ossia il prodotto tipico della cucina calabro-lucana.

Chi è l'attrice Anne Hathaway?

L'attrice Anne Hathaway è nata a New York il 12 novembre 1982 e all'età di 17 anni ha esordito sul piccolo schermo in 13 puntate della serie televisiva Get Real, mentre il suo primo approdo al cinema da protagonista è avvenuto nel 2001 nella commedia nella Disney Pretty Princess.

Anne Hathaway ha recitato a oggi in 35 film cinematografici e in cinque serie televisive.

La pellicola che le ha dato maggiore successo fu Il diavolo veste Prada del 2006, accanto a Meryl Streep. Ha inoltre prestato la voce, in qualità di doppiatrice, ad alcuni personaggi dei Simpson, dei Griffin, di Rio, di Cappuccetto Rosso e degli Insoliti sospetti. Ha preso parte inoltre a tre importanti pieces teatrali, tra le quali Grounded, opera di George Brant, per la regia di Julie Taymor. Ha vinto, inoltre, numerosi premi: tra i più importanti risaltano l'Oscar e il Golden Globe come migliore attrice non protagonista per il film Les misérables (2013).