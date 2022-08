Luca Turco e Giorgia Gianetiempo hanno terminato da qualche giorno le riprese di Un posto al sole. Gli attori di Niko e Rossella, che nella vita reale sono fidanzati da qualche anno, sarebbero dovuti andare a Miami per rilassarsi un po', ma sono bloccati da ore all'aeroporto di New York. Nella mattinata di mercoledì 10 agosto, l'interprete dell'avvocato Poggi ha spiegato l'odissea che sta vivendo con la sua compagna a causa del volo cancellato.

Luca Turco e Giorgia Gianetiempo avrebbero voluto trascorrere qualche giorno di vacanza a Miami, ma qualcosa è andato storto.

Come rivelato dall'attore di Un posto al sole, infatti, gli interpreti di Niko e Rossella stanno trascorrendo ore di attesa all'aeroporto di New York. L'attore, che presta il volto al giovane Poggi, ha pubblicato alcune storie sul suo profilo social, nelle quali ha spiegato cosa è successo. In particolar modo, Luca ha rivelato che sono partiti con un volo da Roma per fare scalo nella grande mela, ma il secondo volo, che avrebbe dovuti portarli a destinazione, è stato cancellato.

Luca Turco ha informato i suoi follower di quanto gli è accaduto: ''Siamo a New York, dove abbiamo fatto scalo da Roma, dopo un volo di 9 ore.

Il nostro volo per Miami è stato cancellato''. Alle spalle dell'attore di Un posto al sole si riusciva a intravedere l'interprete di Rossella Graziani, seduta e al telefono. L'attore di Niko ha poi proseguito, rivelando: ''Siamo qui dalle 19 circa americane e ora sono le 4 del mattino. Aspettiamo le 7 del mattino per il volo successivo, per vedere se ci fanno partire, ma anche questo volo è in dubbio''.

Gli attori di Niko e Rossella, pertanto, potrebbero non riuscire a salire nemmeno sul volo delle 7. Luca Turco ha spiegato che ci sarebbero problemi metereologici che starebbero creando disagi. Inoltre, l'attore di Un posto al sole ha spiegato che, dal momento che si tratterebbe di condizioni avverse del tempo, sia lui, che Giorgia Gianetiempo non hanno diritto a nessun rimborso, nessun pernottamento e neanche un trasporto.

Pertanto, al momento, la coppia sta trascorrendo le ore di attesa in aeroporto. Se il volo delle 7 non dovesse essere confermato, l'attore della soap partenopea ha spiegato che il volo per Miami successivo sarebbe stato alle 13. Nonostante la disavventura che sta vivendo, l'interprete dell'avvocato Poggi ha trovato il lato positivo, aggiungendo: ''Almeno abbiamo un aeroporto intero completamente per noi''.