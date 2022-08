Luca Turco e Giorgia Gianetiempo volevano trascorrere qualche giorno di vacanza a Miami, ma il loro viaggio si sta trasformando in un'odissea. Gli attori di Niko e Rossella di Un posto al sole sono bloccati da tre giorni all'aeroporto di New York. Il volo per la destinazione in Florida, infatti, è stato cancellato e non hanno modo né di tornare in Italia, né in altre destinazioni. Nonostante tutto, Luca sta aggiornando i suoi follower su Instagram, raccontando anche qualche aneddoto divertente su quanto gli sta accadendo oltreoceano.

Un posto al sole, gli attori di Niko e Rossella bloccati da tre giorni a New York

Dopo la fine delle riprese di Un posto al sole, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, che sono una coppia nella vita reale, avrebbero voluto trascorrere qualche giorno di vacanza a Miami, per staccare la spina. Purtroppo, però, gli attori di Niko e Rossella stanno trascorrendo i primi tre giorni di ferie in aeroporto a New York, bloccati a causa della cancellazione del loro volo. L'attore della soap partenopea ha spiegato che lui e Giorgia hanno preso un aereo da Roma e avrebbero dovuto fare scalo nella grande mela, per poi prendere un secondo aereo per la Florida. Purtroppo, però, a causa di condizioni metereologiche avverse, Luca e Giorgia sono dovuti rimanere in attesa di un nuovo volo.

Le ore e i giorni sono passati e, a causa di problemi, Turco e Gianetiempo sono bloccati da tre giorni all'aeroporto.

Un posto al sole: l'odissea di Luca Turco e Giorgia Gianetiempo

Luca Turco ha iniziato a raccontare quanto stava accadendo a lui e alla sua fidanzata già nella giornata di mercoledì 10 agosto. Purtroppo, le cose non sono cambiate anche nella giornata dell'11 agosto, quando l'attore di Un posto al sole ha nuovamente spiegato ai suoi follower di non potere fare nulla per risolvere il problema, se non aspettare che si liberassero due posti per un volo successivo.

L'interprete di Niko Poggi ha rivelato: ''È appena iniziata la terza giornata in aeroporto, quindi abbiamo trascorso la seconda notte qui''.

Un posto al sole: Giorgia Gianetiempo e Luca Turco sono senza forze

Turco ha poi confidato che l'impresa di riuscire a partire sta diventando sempre più ardua, dichiarando: ''Iniziamo a perdere le forze ed essere sempre meno motivati''.

Successivamente, Luca ha affermato: ''Siamo davanti all'ufficio reclami per la terza volta''. Nonostante tutto, l'attore di Un posto al sole ha trovato modo di raccontare aneddoti divertenti e curiosità su quello che sta accadendo durante la permanenza forzata all'aeroporto di New York. Come rivelato dall'interprete di Niko, infatti, la coppia è riuscita a fare amicizia con un signore pakistano e, inoltre, Luca ha spiegato di avere incontrato una signora italiana che li ha riconosciuti, essendo una fan della soap partenopea, pur vivendo da anni negli Stati Uniti.