Nelle nuove puntate della telenovela di origini spagnole Una vita ideata dall'autrice Aurora Guerra e giunta alle battute finali della sua ultima e conclusiva stagione, ci sarà parecchia tensione come al solito. Dalle anticipazioni si evince che Genoveva Salmeron, (Clara Garrido) dopo aver tentato il suicidio, farà i conti con l’ira del marito Aurelio Quesada (Carlos de Austria) che, su tutte le furie per aver messo in pericolo la vita del loro bambino, sarà in procinto di ucciderla durante una forte discussione.

Trame spagnole, Una vita: Genoveva tenta il suicidio ingerendo i sonniferi di Marcelo

Nel corso degli episodi conclusivi dello sceneggiato che al momento è in pausa estiva e verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, Genoveva tramite una conversazione telefonica con il cugino Ivan residente a Bilbao apprenderà che sua madre prima di morire ha fatto sapere a Gabriella (Lydia Pavon) un segreto che non sarebbe mai dovuto venire galla. La dark lady farà una pazzia, dopo aver avuto un confronto abbastanza teso con il suo ex marito Felipe (Marc Parejo): quest'ultimo dirà alla creatura che porta in grembo la dark lady di non venire al mondo per non avere una madre malvagia.

In particolare Salmeron grazie a Luzdivina (Noelia Marlò) metterà le mani sui sonniferi di Marcelo (Patxi Santamaria), dopodiché ingerirà l’intera boccetta con l’obiettivo di togliersi la vita: a evitare una tragedia ci penserà proprio il maggiordomo avvisando immediatamente il dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), che con il suo provvidenziale intervento salverà la vita sia a Genoveva e al nascituro.

Salmeron non vuole mettere al mondo il suo bambino, Aurelio rinuncia a macchiarsi le mani di sangue

Il medico inviterà Marcelo a non lasciare da sola Salmeron, qualora dovesse avere qualche malessere. La reazione furiosa di Aurelio non tarderà di certo ad arrivare non appena verrà a conoscenza del terribile accaduto, dato che si affretterà a chiedere delle spiegazioni alla consorte per aver voluto commettere un atto del genere.

Nello specifico Quesada perderà le staffe nell’istante in cui Salmeron, pur essendo ancora stordita dai tranquillanti, gli ribadirà ancora una volta di non voler partorire il figlio che aspetta di lui.

A questo punto Aurelio, completamente fuori controllo, tenterà di strangolare la moglie: a intervenire ancora una volta ci penserà Marcelo, anche se arriverà all’ultimo momento, riuscendo a fare ragionare il suo padrone dopo avergli detto di poter passare il resto della sua vita dietro le sbarre del carcere qualora dovesse commettere un omicidio.