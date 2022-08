Dopo la pausa estiva la soap opera spagnola Una vita tornerà a fare compagnia ai telespettatori italiani. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 27 agosto 2022 l’infermiera Dori Navarro (Leonor Martin) farà insospettire Fabiana Aguado (Inma Pérez Quirós) quando farà una telefonata all’estero.

Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) invece all’insaputa di Lolita Casado (Rebeca Alemany), uniranno le loro forze per vendicare la morte dei loro cari causata da un terribile attentato anarchico.

Anticipazioni Una vita, al 27 agosto: Fabiana sospetta di Dori, Lolita e Ramon si riavvicinano

Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano avrà modo di vedere sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 22 a sabato 27 agosto rivelano che Valeria (Roser Tapias) e David (Aleix Rengel Meca) saranno decisi a scappare via da Acacias 38 per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti: poi quest’ultimo farà un passo indietro e appena incontrerà Aurelio (Carlos de Austria) insieme al suo sicario tornerà a lavorare al servizio del suo ex padrone.

Nel contempo l’infermiera Dori desterà dei sospetti a Fabiana, nell’istante in cui effettuerà una chiamata telefonica all’estero dalla pensione. Intanto Lolita cercherà di capire quale legame hanno instaurato Ramon e il poliziotto Fidel, prima di riavvicinarsi al suocero.

Il padre del defunto Antonito (Alvaro Quintana) all’insaputa della nuora però tramerà qualcosa con Fidel, servendosi dell’aiuto di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) per vendere dei terreni di sua proprietà. In particolare Palacios avrà bisogno di tanto denaro per consentire a Fidel di portare avanti il piano criminale per costringere gli anarchici ad ammettere la loro colpevolezza con l’attentato di cinque anni prima.

Pascual e Hortensia litigano, Luzdivina apprende il passato di Genoveva

Guillermo (Julio Pena), dopo aver visto Azucena (Judith Fernandez) salire sulla macchina del suo ricco corteggiatore Angel (Ismael Abadal), sarà parecchio deluso e non ci penserà due volte ad accettare di uscire con la sua compagna di danza Claudia (Claudia Pellicer).

Pascual (Octavi Pujades) e Hortensia (Amaia Lizzarralde) invece si renderanno protagonisti di un litigio. Aurelio non sarà per niente sorpreso quando il maggiordomo Marcelo gli dirà che sua moglie Genoveva ha scoperto in quale posto si nasconde Rodrigo (Gonzalo Ramos), essendo a conoscenza delle sue mosse.

A proposito di Salmeron, la cuoca Luzdivina (Noelia Marlò) appena Lolita le racconterà il suo passato, non perderà tempo per rivelare ciò che ha scoperto a Marcelo (Patxi Santamaria).

Infine i vicini di casa si rivolgeranno a David per fermare Manas, lo scagnozzo di Quesada, mentre Ramon non sarà per niente contento quando vedrà Lolita e Fidel pranzare insieme.