Problemi in vista per uno dei protagonisti della soap opera di origini turche intitolata Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) e di genere drammatico, sentimentale e thriller, nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5. Dagli spoiler si evince che il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) si vedrà costretto a rinunciare all’annullamento del suo matrimonio con Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) per colpa delle minacce di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Demir interrompe i finanziamenti per gli studi di Betul, Sermin contro il marito

Le anticipazioni di ciò che accadrà nei nuovi episodi dello sceneggiato di successo, raccontano che Demir non la prenderà per niente bene quando saprà della decisione di Sabahattin di mettere la parola fine alle sue nozze con sua cugina Sermin dopo ben venticinque anni. In particolare Yaman dopo l’arrivo nella sua tenuta delle carte per il divorzio non vorrà far circolare in giro dei nuovi pettegolezzi sulla sua famiglia. Il marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) per far cambiare idea al medico dopo aver minacciato l’avvocatessa a cui lo stesso si è rivolto, senza riuscire a ottenere alcun risultato, passerà alle maniere forti, visto che senza alcun preavviso sceglierà di non finanziare più gli studi universitari della nipote Betul (İlayda Çevik) a Parigi.

Sermin quando sua figlia attraverso una conversazione telefonica si lascerà andare a un pianto disperato, abbastanza furiosa non perderà tempo per scagliarsi contro il marito Sabahattin riversando la colpa dell’accaduto su di lui.

Sabahattin lascia il tetto coniugale, Demir viene dimesso dall’ospedale dopo aver rischiato la vita

Il dottore dispiaciuto dalla situazione venutasi a creare non avrà altra scelta oltre a quella di fare un passo indietro, per non perdere la figlia. Sabahattin dopo aver parlato con l’avvocatessa divorzista deciderà di non separarsi dalla moglie: nonostante la sofferente scelta, il medico lascerà il tetto coniugale per prendere le distanze dalla donna che ha sposato.

Prima di andarsene via dalla tenuta dei Yaman, il medico preciserà a Sermin che si tornerà a parlare di divorzio tra loro a seguito della laurea della figlia.

Successivamente non appena Demir verrà dimesso dall’ospedale dopo essere stato operato d’urgenza e aver rischiato la vita a causa di un incidente avuto mentre si trovava in viaggio con la moglie e per salvare il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat) dal pericolo assicurato, farà i conti con l’ira di Sabahattin: quest’ultimo troverà il coraggio di ribellarsi al signor Yaman, dicendogli di non voler più sottostare ai suoi ricatti da ora in avanti.