L'attesa sta per finire, lunedì 29 agosto andrà in onda su Rai 3 il primo episodio della stagione 27 di Un posto al sole e verrà svelata la sorte di Viola e di Susanna. Purtroppo, come prevedibile, le anticipazioni non rivelano il destino delle due donne, che non vengono nemmeno menzionate ma forniscono però alcuni interessanti retroscena.

A quanto pare Lello, in seguito alla sparatoria, riuscirà a scappare, ma sarà braccato da Franco Boschi oltre che dalle forze dell'ordine. Nel frattempo Niko dovrà prendere una difficile decisione.

A Palazzo Palladini tutti saranno sconvolti per quanto appena successo, in particolare Diego, Silvia e Rossella saranno in ansia per quello che è accaduto ai loro cari.

Un posto al sole, anticipazioni settembre: Lello in fuga

Dopo la sparatoria, il cui esito è tutt'ora incerto, Lello Valsano (Gianluca Pugliese) riuscirà a scappare. A questo punto restano valide ancora tutte le opzioni: dal ferimento e/o l'uccisione di Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini) al rapimento del piccolo Antonio.

Nell'attesa di scoprire cosa succederà c'è però un altro dettaglio molto interessante da approfondire. Le anticipazioni rivelano infatti che Franco (Peppe Zarbo) assieme al figlio Nunzio (Vladimir Randazzo) si metterà in prima persona sulle tracce di Lello Valsano (Gianluca Pugliese)

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco (Peppe Zarbo) non si darà per vinto e proverà a scoprire il nascondiglio di Lello Valsano.

A quanto pare però Damiano sarà intenzionato a portare a termine il suo stesso compito. Questa nuova evoluzione sembra suggerire più il rapimento di Antonio che non un assassinio, tuttavia al momento risulta davvero inutile fare ulteriori ipotesi.

Upas, trame 29 agosto-2 settembre: Silvia e Rossella stravolte da quanto accaduto

Nelle prossime puntate di Upas, Niko (Luca Turco) si troverà a dover prendere una difficile decisione in tempi molto brevi. L'anticipazione decisamente criptica, aggiunge poco a quanto rivelato finora, ma apre interessanti scenari. Nel frattempo Manuela (Gina Amarante) potrebbe perdere il giovane Poggi a causa delle sue ultime discutibili azioni.

Silvia (Luisa Amatucci) appena rientrata a Napoli, resterà sconvolta dai racconti di Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Diego (Francesco Vitiello) sui terribili momenti passati dalle persone a lei più care

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su cosa sia successo, c'è però la conferma che quanto accaduto, durante la sparatoria, stravolgerà la vita di diversi abitanti di Palazzo Palladini.