Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nelle serate da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, la soap partenopea tornerà con la nuova stagione e ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti. A tal proposito, gli inquilini di Palazzo Palladini saranno ancora scossi per un evento drammatico, legato alla sparatoria di Lello Valsano avvenuta nella puntata del 12 agosto. Nel frattempo, Silvia tornerà a Caffè Vulcano e scoprirà le ultime novità e si confronterà con Diego su quanto accaduto nelle ultime settimane.

Un posto al sole, anticipazioni al 2/9: Silvia e gli inquilini di Palazzo Palladini in ansia

Le prime puntate della stagione 2022/2023 di Un posto al sole si preannunciano imperdibili. Nei primi episodi che andranno in onda sul piccolo schermo dal 29 agosto al 2 settembre, verrà fatta luce su quanto accaduto durante la sparatoria di Lello Valsano. In particolar modo, si verrà a sapere se Susanna o Viola sono state colpite dalle pallottole del camorrista. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che gli inquilini di Palazzo Palladini saranno in ansia e saranno preoccupati per quello che è successo. Pertanto, anche Silvia sarà sconvolta per gli ultimi avvenimenti. Nel frattempo, in base alle indiscrezioni trapelate sui nuovi episodi, il camorrista riuscirà a farla franca e a non essere arrestato nemmeno nei primi episodi della nuova stagione.

Lello, infatti, riuscirà a scappare e non si farà prendere dalle forze dell'ordine. A quel punto, entreranno in gioco Franco e Nunzio, che tenteranno di stanare il criminale. Al momento, però, non è chiaro se Boschi e Cammarota riusciranno a trovare per primi il malvivente o se sarà Eugenio e la sua squadra a stanarlo.

Un posto al sole, puntate al 2/9: Rossella informa Silvia di quanto accaduto

Silvia tornerà a Caffè Vulcano e il suo rientro a Napoli non sarà rosa e fiori. L'imprenditrice, negli ultimi episodi di Un posto al sole, andati in onda in televisione prima della pausa estiva, aveva informato Michele, che avrebbe trascorso le vacanze lontano dal capoluogo campano, insieme a Giancarlo.

Purtroppo, Graziani verrà a sapere da sua figlia quanto accaduto negli ultimi giorni e la dottoressa confiderà a sua mamma cosa ha fatto Lello Valsano. A quel punto, Silvia sarà scossa e preoccupata per ciò che verrà a sapere. Al momento, però, non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Viola e Susanna e se una delle due protagoniste della soap partenopea rischi la vita. L'unica cosa certa, attualmente, è che Niko dovrà prendere una decisione difficile e non è trapelato nessun indizio che possa fare capire di cosa possa trattarsi. Sembrerebbe ipotizzabile, pertanto, che sia Picardi ad avere avuto la peggio durante la sparatoria di Lello Valsano e che il giovane Poggi si trovi di fronte a un bivio che riguardi la sua fidanzata e le sue condizioni di salute.

Un posto al sole, episodi al 2/9: Diego confida a Silvia cosa è accaduto nelle ultime settimane

Nel frattempo, Diego, che lavora alle dipendenze di Silvia a Caffè Vulcano, racconterà le ultime vicende alla sua datrice di lavoro. Graziani, pertanto, verrà a sapere anche dal barista cosa è accaduto nelle ultime settimane alle persone a lei care. La mamma di Rossella, al momento, non era ancora venuta a sapere del ricatto di Lello Valsano a Raffaele e, quindi, è ipotizzabile che, vista la delicata situazione che si è venuta a creare in seguito alla sparatoria del camorrista, il giovane Giordano racconti nel dettaglio a Silvia, quanto è accaduto alla sua famiglia e il dramma in cui era finito suo padre.

In base alle anticipazioni diffuse in rete, tutti gli inquilini di Palazzo Palladini resteranno uniti e si aiuteranno a vicenda, nel momento di sconforto. Inoltre, Filippo Sartori e Serena Cirillo, ancora a Maratea per le vacanze con i loro familiari, rientreranno a Napoli e scopriranno cosa è accaduto durante la loro assenza. Attualmente, non sono trapelati ulteriori indizi sulle condizioni di salute di Susanna e Viola, ma è ipotizzabile che la figlia di Silvia e Ornella Bruni, lavorando in ospedale, possano avere prestato soccorso e cercato di salvare le vite alle loro vicine di casa, se dovessero essere state colpite dalle tre pallottole di Valsano.