Susanna potrebbe morire e uscire di scena dal cast di Un posto al sole. L'appuntamento con la seguitissima soap opera serale di Rai 3, tornerà in onda dal 29 agosto in poi in prima visione assoluta e i colpi di scena non mancheranno.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le sorti di Viola e Susanna: le due donne dopo essere state colpite da Lello Valsano, si ritroveranno sospese tra la vita e la morte.

E, una delle due potrebbe avere la peggio: i sospetti sono concentrati in primis su Susanna, il cui possibile addio ha già scatenato accese polemiche e proteste tra i numerosi fan social della soap opera di Rai 3.

Viola e Susanna sospese tra vita e morte nelle nuove puntate di Un posto al sole

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole tornerà in video dal 29 agosto al 2 settembre con la prima settimana di programmazione della nuova stagione.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti di Susanna e Viola: le due donne, dopo essere state colpite dalla raffica di proiettili sparati all'impazzata da Lello Valsano, si ritroveranno in serio pericolo di vita.

Una delle due potrebbe avere la peggio e, stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, potrebbe trattarsi di Susanna.

Sì, perché Viola riuscirà a salvarsi dato che come ha spoilerato la stessa attrice pubblicando alcune pagine del copione della prossima stagione, presto si ritroverà in piena crisi con suo marito Eugenio.

Susanna potrebbe morire e lasciare il cast di Un posto al sole

Ecco perché, si fa sempre più plausibile l'ipotesi che possa essere Susanna ad avere la peggio nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole della stagione 2022/2023.

La fidanzata di Niko e promessa sposa, potrebbe uscire di scena definitivamente, dopo che già in passato si era ritrovata a lottare tra la vita e la morte, dopo essere finita per un lungo periodo in coma.

E, la notizia della possibile morte di Susanna nelle prossime puntate della soap opera, ha già scatenato accese polemiche tra i fan social.

I fan protestano per la possibile morte di Susanna nella soap Un posto al sole

In tantissimi hanno polemizzato su Facebook e Twitter in merito alla possibile morte e uscita di scena di Susanna dal cast della soap opera di Rai 3.

"Ma invece di mandare via Susanna, perché non vanno via le gemelle che sono assurde?", ha sentenziato un telespettatore e appassionato della soap.

"Se deve uscire di scena non deve essere necessariamente a causa di morte. Non vogliamo più vedere tragedie", ha sbottato un altro fan di Un posto al sole.

"No, Susanna deve restare ed essere felice con Niko, troppe tragedie nella sua vita", ha scritto un altro utente social.

"Povero Niko, se muore Susanna lascerà un grande vuoto nel suo cuore e nella sua vita", ha commentato ancora un altro spettatore della soap in merito a questa possibile uscita di scena.