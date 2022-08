Lunedì 29 agosto alle 20:50 ripartirà la nuova stagione di Un posto al sole. C'è grande attesa per questa puntata perché dovrebbe essere svelato finalmente il destino di Viola e di Susanna. In particolare c'è grande apprensione in merito a quest'ultima. In questi giorni infatti stanno girando rumor sempre più insistenti che prevedono un epilogo infausto per l'avvocatessa. Ma cosa accadrebbe se Susanna dovesse morire? Una sua dipartita avrebbe un forte impatto su diversi personaggi, in particolare sono in molti a supporre che tale evento aprirebbe la strada al ritorno della coppia formata da Manuela e Niko.

Un posto al sole: la morte di Susanna

In queste ore si stanno moltiplicando gli articoli che ipotizzano o danno addirittura per scontata la morte di Susanna (Agnese Lorenzini). Tale voce si è alimentata a causa degli impegni dell'attrice che presta il volto all'avvocatessa che, per molti, indicherebbero, un suo prossimo addio.

È giusto ribadire che, al momento, non ci sono anticipazioni che confermino in modo ufficiale quello che accadrà in seguito agli spari di Lello Valsano, anche se ci sono alcuni indizi trapelati in questi giorni che sembrano avvalorare tale tesi. C'è la conferma infatti che l'epilogo di questa vicenda avrà un impatto devastante su diversi abitanti di Palazzo Palladini, stravolgendo il corso di più storyline.

Un posto al sole: il percorso di Manu

Nelle ultime puntate di Un posto al sole, si è potuto notare come Manuela (Gina Amarante) abbia mostrato un forte interesse per Niko (Luca Turco). Tale personaggio ha compiuto negli anni un percorso di maturazione che l'ha portato sempre più a discostarsi dalla sua gemella più scapestrata.

Manu ha infatti deciso di partire con la famiglia Poggi per non dare una delusione al piccolo Jimmy, impersonando i panni di Micaela.

Questa storyline sembrava essere partita come trama di sollievo comico rispettando i canoni della commedia degli equivoci ma, con il tempo, ha assunto contorni sempre più seriosi, mostrando come Manuela sia ancora sinceramente innamorata del suo ex.

Niko e Manuela potrebbero tornare assieme

È stato ribadito che l'epilogo della vicenda di Lello, Susanna e Viola stravolgerà le trame, tale affermazione è stata di recente confermata anche dall'attrice Miriam Candurro che presta il volto a Serena. In quest'ottica è facile ipotizzare come la morte di Susanna potrebbe aprire la strada al ricongiungimento tra Niko e Manuela, che molti davano già per scontato.

A causarlo però sarebbe un evento fortemente drammatico e questo comporterebbe l'inizio di una storyline molto intensa, che porterebbe all'elaborazione di un lutto da parte di Niko e darebbe a Manu la possibilità di scrollarsi definitivamente di dosso l'etichetta di personaggio di sollievo comico, dandole la possibilità di affrontare una situazione estremamente complessa. Al momento si tratta solo di teorie, ma se davvero le trame dovessero prendere quella direzione la narrazione si farebbe indubbiamente interessante.