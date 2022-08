C’è grande attesa per la nuova stagione di Un posto al sole e per scoprire cosa è accaduto dopo la sparatoria di Lello Valsano. Le anticipazioni delle puntate della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 5 a venerdì 9 settembre rivelano che la famiglia Bruni sarà scossa per gli ultimi tragici eventi. Nel frattempo, ci saranno importanti novità per Michele Saviani, che inizierà a frequentare Fabiana. Speranza, invece, vivrà tensioni con la sua famiglia e anche fra Roberto e Marina inizieranno ad esserci scontri.

Un posto al sole, anticipazioni al 9 settembre: la famiglia Bruni è scossa

Nella puntata del 12 agosto di Un posto al sole, Lello Valsano ha sparato tre colpi di pistola, mentre seguiva Viola e Susanna. Al momento, non è ancora chiaro se qualche protagonista della soap sia stato ferito dal camorrista. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in televisione dal 5 al 9 settembre rivelano che la famiglia Bruni sarà quella più scossa per ciò che è accaduto. Le indiscrezioni trapelate in rete, pertanto, lascerebbero supporre che Viola, il piccolo Antonio o Eugenio, possano essere stati colpiti dalle pallottole del boss del clan Argento o avere avuto conseguenze a causa del criminale. Nella serata di lunedì 29 agosto, su Rai 3, andrà in onda la puntata 6011, la prima della stagione 2022/2023, che chiarirà cosa è accaduto negli attimi concitati della furia di Valsano.

Un posto al sole, episodi al 9 settembre: Michele frequenta Fabiana

Nel frattempo, durante le puntate di Un posto al sole fino al 9 settembre, ci sarà un colpo di scena che riguarderà Michele. Dopo la separazione con Silvia, il giornalista sembrerà tornare a vivere momenti di spensieratezza, grazie a Fabiana. Al momento, non è ancora chiaro se Saviani inizierà una relazione con il nuovo personaggio che entrerà nel cast della soap partenopea o se si tratterà solamente di una bella amicizia.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che Michele metterà un po’ in disparte Silvia e Rossella, per avere più tempo da dedicare a Fabiana.

Un posto al sole, puntate al 9/9: Speranza in rotta con la sua famiglia, scintille fra Marina e Roberto

Inoltre, durante gli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino a venerdì 9 settembre, ci saranno importanti novità per Speranza.

Dopo avere iniziato a fare indagini sul caseificio della sua famiglia, la nipote di Mariella era venuta a sapere che le mozzarelle vendute da Espedito erano tossiche. Nelle prossime puntate, la studentessa di veterinaria si troverà in difficoltà, perché i suoi cari non si preoccuperanno del problema trovato nel bestiame. Pertanto, Mariella e Guido tenteranno di fare capire a Espedito la gravità delle condizioni di salute delle sue bufale. Anche Marina e Roberto non vivranno momenti sereni e per la coppia ci saranno tensioni. Al momento, però, non è ancora chiaro come mai Ferri e la sua ex moglie non andranno d’accordo. Niko Poggi, invece, dovrà prendere decisioni per il bene di suo figlio e inizierà una battaglia legale contro Manuela e Micaela, per proteggere Jimmy. Al momento, non è chiaro se l'avvocato deciderà di tentare di ottenere la custodia esclusiva del bambino, estromettendo, pertanto, le gemelle Cirillo dal frequentare il piccolo.