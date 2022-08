Cosa succederà nella registrazione della prima puntata di Uomini e donne 2022/2023? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è uno dei più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset e i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.

Occhi puntati in primis sulla presentazione dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco e poi sul ritorno in trasmissione delle "vecchie glorie" del trono over. Uno degli ingredienti del menù della prima puntata potrebbe essere un nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Registrazione prima puntata Uomini e donne: si parte il 30 agosto

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella prossima stagione televisiva Mediaset 2022/2023. La messa in onda delle nuove puntate è in programma dal 19 settembre su Canale 5, ma le riprese del talk show prenderanno il via il prossimo 30 agosto 2022.

Martedì pomeriggio tutti i protagonisti della storica trasmissione del daytime di Canale 5 si ritroveranno in studio pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

In attesa di scoprire chi saranno i nuovi tronisti di questa annata, l'attenzione è incentrata anche sulle novità legate al parterre del trono over.

Ida e Riccardo: nuovo confronto nella registrazione della prima puntata di Uomini e donne?

I retroscena legati alla registrazione della prima puntata di Uomini e donne 2022/2023 rivelano che uno dei temi potrebbe essere un nuovo confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Così si ripartirebbe dal modo in cui è terminata la passata edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, ossia da questa storia d'amore infinita.

Tra Ida e Riccardo, infatti, c'è stato un nuovo riavvicinamento nel corso delle battute conclusive della scorsa edizione del talk show di Canale 5.

I due avevano scelto di rimettersi in gioco e cercare così di salvare la loro relazione, dopo aver preso coscienza del fatto che il sentimento che li univa non era svanito del tutto.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: resa dei conti nella prima registrazione di Uomini e donne?

Peccato, però, che l'esito finale di questo ritorno di fiamma non sia stato dei migliori e nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne si sono detti addio, scagliandosi contro frasi al vetriolo e accuse reciproche.

Per tutta l'estate Ida e Riccardo si sono ignorati sui social, ma adesso per i due protagonisti del trono over potrebbe giungere il momento di un nuovo confronto.

Nel corso della registrazione della prima puntata di Uomini e donne, i due potrebbero ritrovarsi nuovamente faccia a faccia, pronti a dirsi tutto, ma proprio tutto su questa travagliata storia d'amore che continua ad appassionare gli spettatori del dating show di Maria De Filippi.

Gemma Galgani volta pagina a Uomini e donne?

Spazio anche a quelle che sono le novità legate al percorso di Gemma Galgani, un altro volto storico del trono over.

Lo scorso giugno, sulla pagina ufficiale Instagram di Uomini e donne, era stato pubblicato il video di una esterna inedita che la dama torinese aveva fatto con Giovanni, un nuovo cavaliere che aveva contattato il programma per poterla conoscere meglio.

A questo punto, quindi, bisognerà capire come è proseguita la conoscenza tra i due: si saranno visti nel corso dell'estate oppure è sfumato già tutto?