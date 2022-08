L'appuntamento con Un posto al sole nella settimana 5-9 settembre 2022, vedrà gli abitanti di Palazzo Palladini ancora fortemente scossi per l'attentato che ha avuto come protagoniste Viola e Susanna.

Spazio anche alle novità legate al personaggio di Michele che, in questi nuovi appuntamenti destinati all'access prime time della terza rete Rai, finirà per spiazzare i suoi familiari quando presenterà loro la sua nuova "amica speciale", conosciuta durante il soggiorno milanese di qualche tempo fa.

Susanna ancora sospesa tra vita e morte: anticipazioni Un posto al sole 5-9 settembre

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 settembre 2022 rivelano che la situazione continuerà ad essere molto tesa e, al tempo stesso preoccupante, per le sorti di Viola e Susanna.

In particolar modo, la compagna di Niko, si ritroverà ancora in serio pericolo di vita. Il suo quadro clinico non sarà dei migliori e questa situazione desterà non poche paure e preoccupazioni.

Susanna riuscirà ad avere la meglio e a risvegliarsi dal coma oppure verrà dichiarata morta nel corso delle prossime puntate in onda su Rai 3? Nel frattempo Niko deciderà di reagire e lo farà prendendo in mano le redini della vita e occupandosi del piccolo Jimmy, che intende proteggere e preservare ad ogni costo da sua mamma.

Spazio anche alle vicende di Michele che, in questi nuovi episodi della soap opera, finirà per spiazzare i suoi familiari.

Michele ritrova Fabiana: anticipazioni Un posto al sole al 9 settembre

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 settembre 2022 rivelano che Michele riceverà una visita inaspettata in radio. Trattasi di Fabiana, una giovane collega ha ha conosciuto a Milano.

La ragazza rivelerà di essere arrivata a Napoli perché le hanno chiesto di preparare un servizio sul miracolo di San Gennaro e quindi ha preferito chiedere informazioni a Michele per avere delle immagini di repertorio.

Sta di fatto che, questa nuova amica del giornalista, non piacerà per niente a sua figlia Rossella. La ragazza, infatti, si troverà a passare alla radio per pranzare in compagnia del padre ma, di fronte alla vista di Fabiana, preferirà fare un passo indietro e andare via.

Nel frattempo Michele verrà richiamato all'ordine, visto che manca pochissimo alla messa in onda di una nuova puntata del suo programma radiofonico.

Michele spiazza Silvia: anticipazioni Un posto al sole 5-9 settembre

Fabiana assisterà ammaliata e, subito dopo la diretta, si complimenterà con lui per la professionalità e il modo in cui riesce a gestire le chiamate dei vari spettatori.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Fabiana, come se non bastasse, avanzerà a Michele una proposta: andare a cenare insieme nel miglior posto che conosce a Napoli.

Il giornalista non riuscirà a dirle di no e la porterà al Caffè Vulcano dove si ritroveranno ad avere gli occhi addosso di Samuel e Silvia.

Entrambi resteranno particolarmente colpiti da Michele, il quale spiazzerà anche la sua ex moglie per questa frequentazione con una ragazza decisamente molto giovane. Sta di fatto che, dopo Rossella, anche Silvia si renderà conto di non nutrire una grande simpatia nei confronti di Fabiana.