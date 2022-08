Le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente nella fascia del pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà l'ennesimo colpo di scena che stravolgerà completamente la vita di Demir.

Il ricco proprietario terriero, infatti, dovrà abituarsi a fare a meno dell'amore di sua mamma ma non smetterà affatto di combattere per cercare la verità su quanto è successo e indagherà per mettere alle strette il vero responsabile della morte della donna.

Occhi puntati anche sulle vicende di Zuleyha che, nel corso delle prossime puntate della soap opera turca, si ritroverà in serio pericolo di vita.

Hunkar viene uccisa: anticipazioni Terra Amara puntate turche

Nel dettaglio, le anticipazioni turche della soap Terra Amara rivelano che gli abitanti di Cukurova si prepareranno a dire addio ad uno dei volti simbolo della città.

Trattasi della dark lady Hunkar, mamma di Demir, la quale verrà brutalmente assassinata e ritrovata così senza vita.

Un vero e proprio choc per tutti, in primis per suo figlio Demir che non reagirà affatto bene di fronte alla notizia dell'omicidio della sua amata madre.

Proprio per questo motivo, Demir comincerà ad indagare per cercare di scoprire cosa si nasconde dietro la morte di Hunkar e, soprattutto, chi è il responsabile di quanto è accaduto.

Demir indaga sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, gli indizi raccolti dal ricco proprietario terriero lo spingeranno ad avere dei seri dubbi sul conto di Behice.

Per lui, infatti, non ci saranno dubbi sul fatto che sia stata proprio Behice a fare del male a sua madre e quindi a mettere per sempre fine alla sua vita.

Convinto al 100% delle sue idee, Demir deciderà di presentarsi a casa della donna per fargliela pagare e attuare la sua vendetta contro Behice. Come andrà a finire lo scontro tra i due? Demir ucciderà l'assassina di sua mamma Hunkar? Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi episodi della soap opera turca.

Zuleyha in pericolo di vita: anticipazioni turche Terra Amara

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate turche di Terra Amara in onda prossimamente nel daytime di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per un grande spavento che avrà come protagonista Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà protagonista di un terribile e spaventoso incidente stradale. A ritrovare l'auto e il corpo della donna privo di sensi sarà Umit, la sua acerrima nemica, la quale in un primo momento deciderà di aiutarla salvo poi prendere una decisione del tutto inaspettata.

E, come se non bastasse, poco prima che si verificasse questo spaventoso incidente stradale, la dottoressa Mujgan aveva scoperto la notizia della seconda gravidanza di Zuleyha: anche il bambino che porta in grembo si ritroverà in pericolo.

Mamma e figlio riusciranno a salvarsi oppure la scelta di Umit porterà a delle terribili conseguenze per entrambi? Lo scopriremo nel corso delle puntate a seguire.

Ascolti sempre in crescita per Terra Amara nel daytime Mediaset

Insomma, i colpi di scena continueranno ad essere al centro dell'attenzione in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, che conferma la sua forza nella fascia del daytime feriale.

Dopo un esordio in sordina, con ascolti che non sembravano essere entusiasmanti al massimo, Terra Amara ha subito una vera e propria inversione di marcia con il cambio orario alle 14:45.

Nello slot orario di Uomini e donne, la soap turca ha saputo intercettare il gradimento di un pubblico sempre più vasto e cospicuo di spettatori, tanto da superare costantemente la soglia dei due milioni fissi di spettatori in daytime con picchi che hanno raggiunto il 23% di share.

Un successo che testimonia anche il gradimento del pubblico Mediaset verso i prodotti televisivi turchi, i quali hanno registrato una vera e propria impennata dal punto di vista auditel con le serie interpretate da Can Yaman.