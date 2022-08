Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, ci saranno diverse novità. In particolare, Rodrigo temerà per la vita di sua moglie e deciderà di rivelare ad Aurelio la formula del gas tossico. In questo modo il messicano potrà creare i laboratori Quesada nel quartiere di Acacias 38.

Poco dopo, Rodrigo potrà finalmente riabbracciare Valeria, ma la troverà in compagnia di David. A quel punto il ragazzo sarà molto deluso dalla scena vista e deciderà di andare via, ma verrà colto da un malore.

Valeria però vedrà il marito a terra e andrà subito in suo soccorso.

Rodrigo rivelerà la formula del gas tossico ad Aurelio

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, le minacce di Aurelio prenderanno sempre di più il sopravvento e Rodrigo temerà per la vita di sua moglie. Proprio per questo motivo, l'uomo deciderà di rivelare a Quesada la formula del gas tossico. Il marito di Genoveva grazie alla formula del gas potrà finalmente realizzare il suo piano di creare i laboratori Quesada nel quartiere di Acacias 38.

Poco dopo, giungerà la notizia nel paesino spagnolo che Fausto è stato assassinato dalla Guardia Civile, ma le circostanze che hanno portato a questo gesto sono del tutto misteriose.

Lolita sarà sconvolta dalla notizia della morte dell'uomo e si metterà subito in moto per scoprire la verità. Nel frattempo, Aurelio sospetterà che ad uccidere l'uomo sia stato Ramon.

Rodrigo vedrà Valeria e David insieme e si sentirà male

Successivamente, Felipe Alvarez Hermoso non avrà più nessun dubbio, in quanto sarà più che certo di essersi innamorato di Dori e presto vorrà dichiararsi con l'infermiera e poi rivelare a tutti la sua relazione con la donna.

Proprio per questo motivo, l'avvocato deciderà di organizzare una cena con gli amici per rendere pubblici i suoi sentimenti nei confronti di Dori.

Intanto, ad Acacias 38 scoppieranno diverse polemiche tra gli abitanti che non vorranno assolutamente che Aurelio costruisca i laboratori di gas tossico nel quartiere. Inoltre, a sostegno degli abitanti del paesino spagnolo ci sarà David che prometterà loro di far continuare i dissenti, malgrado l’apertura dei laboratori.

Infine, Rodrigo potrà finalmente riabbracciare Valeria, ma all'improvviso la troverà in compagnia di David e i due sembreranno intimi. A quel punto il ragazzo sarà molto deluso dalla scena vista e deciderà di andare via, ma verrà colto da un malore. Valeria però si accorgerà che Rodrigo sta male e andrà subito in soccorso di suo marito.