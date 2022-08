Prosegue su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa tutti i giorni eccetto la domenica con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre, Ramon dirà a Fidel di stare lontano da Lolita per non farla soffrire. Inoltre Genoveva minaccerà Valeria dicendole che se non avrà la formula del gas nervino se la sconterà con David, mentre Guillermo rivelerà a Claudia di essere attratto da Azucena. Claudia però non prenderà bene la notizia.

David e Valeria vengono spiati da Rodrigo Lluch

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 29 agosto al 3 settembre, Lolita apprenderà che Ramon ha venduto le proprietà di Huelva, accettando un'offerta non elevata. Il Palacios respingerà ogni confronto con la donna. Intanto Hortensia e Pascual si scontreranno duramente davanti a tutti e Liberto racconterà del prestito che ha dato loro. Inoltre Felipe e Dori si professeranno reciprocamente i sentimenti e si scambieranno un bacio. David e Valeria invece cammineranno insieme per strada, ma non si accorgeranno che Rodrigo Lluch è tornato in città e sta controllando i loro movimenti.

Guillermo dice a Claudia di provare dei sentimenti per Azucena

Secondo le anteprime televisive fino al 3 settembre, Genoveva dirà espressamente a Rodrigo che gli darà il suo contributo per farlo tornare con Valeria, ma in cambio vorrà la formula del gas nervino. Nello stesso tempo la Salmeron spronerà Ignacio a farle interrompere la gravidanza.

Intanto Lolita scoprirà che Ramon ha preso dalla banca una cospicua somma di denaro. Inoltre Fabiana riferirà a David che prossimamente ad Acacias si terrà un incontro per decidere cosa fare con Quesada. Inizialmente l'uomo mostrerà qualche perplessità, ma poi darà il suo supporto per essere il nuovo portavoce.

Nel frattempo Guillermo rivelerà a Claudia di provare una forte attrazione per Azucena.

La ragazza non prenderà bene la notizia e gli rifilerà un ceffone. In tutto questo Lolita si scontrerà con Palacios in merito al denaro, ma quest'ultimo non avrà nessuna voglia di dire nulla. La donna allora parlerà con Fidel, il quale la rassicurerà. Tra le altre cose, Guillermo ed Azucena si vedranno per pura coincidenza e tra i due tornerà l'armonia, ma sarà subito bruscamente fermata da Angel.

Palacios dice a Fidel di stare lontano da Lolita

In base agli spoiler della prossima settimana, Rodrigo si recherà nell'abitazione di Valeria e quest'ultima lo inviterà a confessarle tutta la verità. Durante il loro colloquio saranno interrotti da Genoveva, che farà andare via l'uomo. La Salmeron spaventerà Valeria dicendole che se non le sarà consegnata la formula del gas nervino, David subirà delle brutte conseguenze. Infine Hortensia sarà certa di avviare un'attività nel settore vinicolo, mentre Ramon obbligherà Fidel a non avvicinarsi a Lolita per non farla soffrire.