Le anticipazioni di Terra amara proseguono con una mossa astuta da parte di Yilmaz, che ormai sotto la protezione di Fekeli godrà di una vasta disponibilità economica. Come rivelano le trame delle puntate turche, infatti, Sermin si troverà in ristrettezze economiche e chiederà del denaro al cugino. Demir pretenderà di acquistare a un prezzo ridotto la casa che apparteneva a suo zio. La donna rifiuterà e qui interverrà Yilmaz che stringendo un patto con Sabahattin cercherà di accaparrarsi la casa che appartiene agli Yaman.

Problemi economici per Sermin

Seguendo la storyline di Terra Amara, ben presto Sermin avrà nuove difficoltà a livello economico. Dopo essere stato costretto dal ricatto di Demir a non divorziare dalla moglie, visto che in quel caso Yaman avrebbe negato alla figlia i fondi per studiare a Parigi, Sabahattin prenderà le distanze dagli Yaman lasciando la tenuta e dicendo alla moglie che il loro matrimonio di apparenza continuerà solo fino alla laurea di Betul. Nonostante il futuro della figlia sia assicurato, Sermin si ritroverà senza un soldo.

I problemi della cugina di Demir si faranno evidenti quando, in giro per shopping, diversi negozianti le negheranno di prendere nuovi abiti con la promessa di un pagamento posticipato.

Dopo ave accettato che l'amica Fusun paghi i suoi conti e aver visto il marito Sabahattin vendere l'auto per non perdere la casa, Sermin deciderà di chiedere di nuovo del denaro in prestito a Demir. Questi, però, non sembrerà disposto a sborsare alcuna cifra se in cambio non avrà qualcosa. Demir, infatti, chiederà alla cugina di venderle la casa e le tenute appartenenti in passato allo zio.

L'astuta mossa di Yilmaz per infastidire Demir

Sermin si rifiuterà di accettare questo compromesso e ciò aprirà la strada a Yilmaz. Dopo aver scoperto da Sabahattin dei gravi problemi economici in cui versa la moglie, Akkaya proporrà al medico di acquistare lui la casa appartenente agli Yaman ad un prezzo adeguato con la promessa di non mandare poi in mezzo ad una strada Sermin.

Questa mossa di Yilmaz sarà legata alla volontà di mettere i bastoni tra le ruote al suo nemico, appropriandosi allo stesso tempo di terre appartenenti agli Yaman.

Sabahattin, ancora su tutte le furie per via dei ricatti di Demir che gli ha impedito di divorziare dalla moglie che non sopporta più, deciderà di acconsentire alla proposta di Yilmaz. Quest'ultimo, però, per poter procedere nell'affare dovrà ottenere una risposta positiva anche da parte di Sermin. La capricciosa cugina di Demir acconsentirà alla richiesta del figlioccio di Fekeli? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.