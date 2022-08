Gli studi di Uomini e donne sono pronti a riaccogliere sia i protagonisti del Trono Over che quelli del Classico. Martedì 30 e mercoledì 31 agosto, infatti, ricominceranno le registrazioni del dating show. Le puntate che Maria De Filippi condurrà a breve, però, non verranno trasmesse in tv prima del 19 settembre. Questo ritardo nella messa in onda sarebbe dovuto all'esigenza della rete di far terminare con un filo logico la soap Terra Amara.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Sta per finire la lunga pausa estiva di Uomini e Donne.

Martedì 30 agosto, infatti, inizieranno le riprese delle puntate dell'edizione 2022/2023.

Anche quest'anno verrà proposta la formula mista: dame e cavalieri condivideranno lo studio con tronisti, corteggiatori e corteggiatrici, alternandosi al centro per aggiornare il pubblico sulle loro frequentazioni.

Se da un lato c'è chi sta festeggiando per il via alle registrazioni del dating show, dall'altro c'è chi storce il naso nell'apprendere che gli appuntamenti in questione non saranno trasmessi a breve in televisione.

Rimandato l'esordio in tv di Uomini e Donne

All'inizio dell'estate si diceva che Uomini e Donne sarebbe tornato in onda i primi di settembre, probabilmente lunedì 12, ma ultimamente l'esordio della nuova edizione sarebbe slittato di un po' per esigenze di rete.

Secondo alcune indiscrezioni, per permettere alla soap Terra Amara di avere un finale coerente (nell'attesa delle nuove puntate che saranno proposte in autunno inoltrato), i vertici Mediaset hanno deciso di rimandare l'inizio del dating show di Maria De Filippi al 19.

Tra circa tre settimane, dunque, verranno trasmesse su Canale 5 le registrazioni che avranno luogo il 30 e il 31 agosto.

Curiosità per il cast di Uomini e Donne

Manca pochissimo alla rivelazione del cast 2022/2023 di Uomini e Donne.

Qualora i rumor estivi dovessero essere confermati, nel Trono Over non dovrebbero esserci grossi cambiamenti: tutti i veterani del parterre avrebbero ottenuto l'ok da parte della redazione per le nuove puntate, a partire dalla "regina" Ida Platano.

A cercare l'amore nei prossimi mesi, però, saranno anche: Gemma Galgani, Armando Incarnato, Biagio Di Maro, Riccardo Guarnieri e Fabio Nova. A questi volti storici si aggiungeranno sicuramente delle new entry, con la speranza che qualcuno possa finire al centro delle dinamiche più interessanti al posto dei "soliti noti".

Nel corso delle prime registrazioni verranno presentati i quattro nuovi tronisti: si dice che la redazione abbia scelto due ragazzi e due ragazze, tutti alla prima esperienza davanti alle telecamere.

Per settimane si è ipotizzato il ritorno nel programma di Federica Aversano, la corteggiatrice che Matteo Ranieri ha rifiutato. Se inizialmente si parlava della probabile "promozione" della giovane da spasimante a protagonista del Trono Classico, di recente non si esclude il suo esordio nel parterre senior come dama.