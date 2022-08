L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne sta per cominciare: l'autrice Raffaella Mennoia ha confermato di essere tornata ufficialmente al lavoro in vista dell'inizio delle registrazioni. Tra meno di una settimana, dunque, trapeleranno tutte le informazioni sul cast, sui personaggi confermati e sui volti nuovi sia tra i tronisti che nel parterre dei senior. Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni, poi, in queste ore hanno ribadito che le prime riprese del dating-show sono fissate per il 30 e 31 agosto.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Inizia a delinearsi il calendario degli appuntamenti con la nuova stagione di Uomini e Donne.

Dopo settimane di rumor e ipotesi, in queste ore è stato confermato che le prime registrazioni dell'edizione 2022/2023 del dating-show avranno luogo martedì 30 e mercoledì 31 agosto.

Sia Amedeo Venza che Lorenzo Pugnaloni, infatti, di recente si sono esposti per informare i fan della trasmissione Mediaset che manca meno di una settimana al via: la redazione è già al lavoro per mettere a punto le puntate che poi andranno in onda su Canale 5 dal 19 settembre.

Sul profilo Instagram di Raffaella Mennoia, è possibile leggere qualche piccolo spoiler su quello che accadrà nei prossimi giorni all'interno degli studi Elios: l'autrice televisiva ha fatto sapere di aver scelto sia i tronisti che i corteggiatori della prossima edizione, quindi è tutto pronto per cominciare.

Le anticipazioni dell'autrice di Uomini e Donne

La storica collaboratrice di Maria De Filippi, dunque, è rientrata dalle vacanze e sta ultimando i dettagli per le registrazioni che ci saranno a brevissimo, ovvero tra meno di una settimana.

La sera di martedì 30 agosto, dunque, in rete inizieranno a circolare le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accadrà in studio, a partire dai nomi dei quattro nuovi tronisti.

Il blogger Pugnaloni ha già avvertito i fan più curiosi che posterà sui social network tutte le informazioni che riuscirà ad avere sulle prime riprese del dating-show, sia quelle riguardanti i veterani del cast che quelle sulle new entry giovani e senior.

Cresce l'attesa dei telespettatori di Canale 5, dunque, su quello che succederà all'interno degli studi Elios tra pochi giorni, quando dame, cavalieri e ragazzi in cerca dell'anima gemella si ritroveranno davanti alle telecamere per dare vita agli appuntamenti che poi saranno mandati in onda da metà settembre.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Gli informati Venza e Pugnaloni, ad esempio, concordano nell'affermare che i nuovi tronisti di Uomini e Donne dovrebbero essere tutti ragazzi alla prima esperienza in televisione.

Gli autori avrebbero preferito puntare su giovani sconosciuti anziché su ex corteggiatori, probabilmente per evitare di dare al pubblico l'ennesima delusione con storie d'amore che finiscono pochi mesi dopo la scelta.

Non è escluso, inoltre, che alle prime registrazioni stagionali partecipino anche alcune coppie che si sono formate in studio nel recente passato: per quanto riguarda il Trono Classico, potrebbero tornare Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi (che diventeranno genitori all'inizio del 2023) ma anche Luca e Soraia o Matteo e Veronica, mentre per gli Over ci sono buone probabilità di rivedere Diego e Aneta, Biagio e Caterina (questi ultimi diventeranno marito e moglie il 5 settembre prossimo).

Il format condotto da Maria De Filippi, tornerà regolarmente in onda con la sua prima puntata dopo la lunga pausa estiva da lunedì 19/09 (salvo cambi di programma stabiliti dalla rete prima dell'esordio) al consueto orario delle 14:45.