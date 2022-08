Mercoledì 31 agosto 2022 andrà in onda un nuovo episodio della soap tv Terra Amara. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Saniye e Gaffur saranno costretti a inscenare una finta partenza per nascondere il fatto che Gulten sia andata a vivere da Yilmaz. Sia Hunkar che Demir crederanno che la ragazza sia andata a Istanbul da un parente e chiederanno al capomastro di riportarla alla tenuta il prima possibile. Intanto proprio Demir parlerà con Cengaver dell'odio che nutre per Fekeli, l'assassino del padre Adnan

Gaffur nei guai: Demir vuole che riporti Gulten a casa

Nel pomeriggio del 31 agosto andrà in onda un nuovo e avvincente episodio di Terra amara, la soap tv turca rivelazione dell'estate 2022.

Le trame e i continui colpi di scena fanno di Terra amara una serie molto accattivante, tanto che ogni pomeriggio sono circa due milioni i telespettatori che seguono le vicende di Demir, Zuleyha e Yilmaz. Anche nel corso della puntata del 31 agosto il pubblico non rimarrà deluso, grazie a una nuova vicenda che lascerà con il fiato sospeso. Il protagonista sarà Gaffur, il quale si troverà a dover escogitare uno stratagemma per non far sapere a Demir e a Hunkar che Gulten è andata a vivere a casa di Yilmaz. Gli Yaman crederanno che la ragazza sia andata a Istanbul da una zia di Gaffur. Ciò che metterà nei guai il capomastro e Saniye sarà il fatto che Hunkar vorrà a tutti i costi che Gaffur riporti a casa Gulten.

Gaffur finge di andare a Istanbul per riprendere Gulten: spoiler Terra amara

Nnel corso dell'episodio del 31 agosto, Gaffur e la moglie si troveranno costretti a inscenare una finta partenza. Il problema sarà quello di far tornare veramente Gulten alla tenuta, visto che Yilmaz è stato chiaro con il capomastro di Demir. Gulten ormai è sotto la sua protezione e nessuno le farà più del male.

In attesa di sapere come andrà finire questa storyline, in Terra amara arriverà il momento per Sermin di rendersi conto, forse per la prima volta, che Veli non è l'uomo che ha sempre sostenuto di essere. La donna, infatti, scoprirà che nell'hotel in cui lui le dirà di alloggiare, non ci sarà nessuno che corrisponde al nome di Veli.

Demir medita di vendicarsi di Fekeli: trama del 31 agosto

Altra vicenda che lascerà con il fiato sospeso i telespettatori di Canale 5 sarà quella che vedrà Demir e Cengaver parlare del ritorno di Fekeli in città. In particolare il figlio di Hunkar farà capire all'amico di non aver ancora superato quanto successo vent'anni prima, quando il vecchio boss assassinò suo padre Adnan. Sarà chiaro che Demir nutrirà una forte sete di vendetta. Un odio che porterà i due amici ad architettare un piano per eliminare sia Fekeli che Yilmaz. Piano che prenderà forma nelle puntate successive di Terra amara. Per ulteriori dettagli non resta che sintonizzarsi su Canale 5 nel pomeriggio del 31 agosto a partire dalle 14:45.