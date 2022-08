Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, meglio conosciuta in patria col nome di Bir Zamanlar Cukorova. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 29 agosto al 2 settembre 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul dolore di Yilmaz nell'aver perso Zuleyha, sulla cacciata di Fadik dalla villa per aver spettegolato su Demir, sul ritorno dell'assassino del padre di Demir e sull'attentato ordito da quest'ultimo e Cengaver per uccidere Yilmaz e Fekeli.

Yilmaz soffrirà per Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Yilmaz soffrirà moltissimo per la delusione avuta da Zuleyha e si rifugerà nel lavoro per superare il dolore. Nel frattempo, quest'ultima si concentrerà sul suo amore per Adnan. Sabahattin riferirà a Demir della presenza di pettegolezzi su di lui e Gulten. A quel punto, l'uomo farà di tutto per sapere chi ha messo in giro questo pettegolezzo nel tentativo di salvare l'onore di Gulten. Alla fine, Fadik confesserà di essere stata lei a diffondere il gossip e verrà cacciata dalla villa. Hunkar avrà pena di lei e le darà il permesso di abitare in una delle baracche, continuando a lavorare nei campi. Hunkar verrà a sapere della gravidanza di Saniye.

Gulten riferirà a Gaffur di non avere nessuna intenzione di tornare a casa per rimanere da Yilmaz.

Demir tenta di uccidere Yilmaz

Il gioielliere Sakip informerà Demir che i gioielli di Sermin sono stati venduti. Quest'ultima, pur di non dire la verità, metterà in scena un furto e accuserà Gulten. Sabahattin sarà arrabbiatissimo con Sermin perché quest'ultima continua ad infangare il nome di Gulten.

Dopo aver saputo che Yilmaz vorrebbe fondare la camera dell'industria, Demir inizierà a chiedersi da dove provengono i fondi utilizzati dal giovane. Demir e Cengaver discuteranno sulla morte di Adnan e di come hanno affrontato quei momenti. I ricordi alimenteranno la seta di vendetta e la rabbia di Demir, sconvolto dal ritorno di Fekeli, l'assassino di suo padre.

In pena per la scomparsa di Gulten, Hunkar obbligherà Gaffur ad andare ad Istanbul per cercarla. L'uomo fingerà di partire per la capitale quando in realtà sa che la donna si trova da Yilmaz. Per combattere la noia, Zuleyha inizierà a cucire, finendo per litigare con Demir. Più tardi, quest'ultimo e Cengaver si recheranno in un locale dove litigheranno arrivando persino alle mani. In realtà, i due uomini litigheranno pubblicamente per attirare Fekeli e Yilmaz in un deposito con l'intenzione di ucciderli. I due, però, riusciranno a scampare all'esplosione all'insaputa dei loro nemici che li crederanno morti. Zuleyha e Demir andranno ad una festa di fidanzamento a cui parteciperà anche Yilmaz che la giovane credeva morto.