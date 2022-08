Armando Incarnato, volto storico di Uomini e donne over, si mostra sui social con il nuovo look. A poche settimane dal ritorno in televisione della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, il cavaliere napoletano ha voluto fornire un piccolo spoiler ai suoi numerosi sostenitori social, mostrando il nuovo taglio di capelli.

Non è la prima volta che Armando "osa" con la sua chioma, dato che nel corso dell'ultima stagione del talk show, ha abituato il pubblico a svariati cambiamenti. Questa volta, però, i fan hanno approvato la scelta dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Nuovo look per Armando Incarnato di Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato sui social ha pubblicato uno scatto del suo nuovo look. Un taglio di capelli decisamente "sobrio" rispetto a quelli che aveva mostrato nel corso dei mesi precedenti, dato che questa volta il celebre cavaliere di Uomini e donne trono over, ha optato per una rasatura che esalta i suoi colori mediterranei.

Un taglio semplice che ha ottenuto subito l'approvazione della maggior parte dei fan social di Armando, i quali in passato si erano scagliati duramente contro alcune scelte fatte dal cavaliere napoletano.

Questa volta, invece, il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Armando è riuscito a mettere d'accordo tutti i suoi sostenitori di Instagram.

I fan social di Uomini e donne approvano il nuovo look di Armando Incarnato: 'Sei stupendo' (Foto)

"Mamma mia, sei troppo bello", ha scritto una fan di Armando che ha così "approvato" il nuovo look in vista della ripresa di Uomini e donne.

"Questo look è travolgente, diverso dagli altri", ha scritto un'altra sostenitrice del cavaliere napoletano.

"Sei stupendo Armando, sempre bello", ha commentato invece un altro fan dell'ex corteggiatore e fidanzato di Ida Platano.

A questo punto, però, bisognerà capire se il nuovo look di Armando Incarnato riuscirà a conquistare anche le nuove dame che parteciperanno alla prossima edizione di Uomini e donne.

Ecco quando riparte Uomini e donne 2022/2023 su Canale 5

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà nuovamente in onda su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Tuttavia, le prime registrazioni di questa nuova stagione sarebbero in programma già per il 30 e 31 agosto: sono queste, al momento, le due date in cui i vari protagonisti di trono over e trono classico si ritroveranno nello studio del programma Mediaset, pronti a rimettersi in gioco.

E, anche quest'anno, Armando sarà uno dei volti di punta di Uomini e donne, pronto a cimentarsi nella ricerca della donna della sua vita.