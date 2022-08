Le prossime puntate di Terra Amara verranno agitate da un nuovo omicidio. Ben presto, infatti, secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Sait perderà la vita, ucciso da un uomo misterioso il cui volto non verrà mostrato. Demir scoprirà che il suo scagnozzo è in realtà un uomo di Fekeli che l'ex detenuto ha fatto infiltrare tra i suoi per conoscere in anticipo le sue mosse. Sarà Gaffur a scoprire che Sait sta riportando gli affari di Demir a Fekeli e a rivelare la verità al suo padrone. Ma è stato proprio Yaman a ucciderlo?

Alla ricerca del testimone della morte di Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara con un nuovo colpo di scena. Infatti, seguendo la storyline della soap turca, durante un dialogo con Sait, uno dei suoi uomini fidati fatto entrare nel giro di Demir, Fekeli confesserà la sua necessità di trovare uno dei testimoni dell'omicidio di Adnan. Questo uomo potrebbe finalmente rivelare che lui ha sparato al marito di Hunkar per legittima difesa visto che quest'ultimo era armato e non disarmato come si è pensato per tutti questi anni.

Anche Demir, però, sarà intenzionato a trovare questo testimone e invierà proprio Sait a fare le ricerche. Sait informerà subito Fekeli e poi si metterà sulle tracce del teste senza informare Demir dei suoi progressi nella ricerca.

Nel frattempo, anche Hunkar chiederà a Gaffur di fare delle ricerche visto che un suo operaio in punto di morte le aveva chiesto scusa lasciando intendere che la notte dell'omicidio di Adnan era successo qualcosa taciuto fino ad allora.

Chi ha sparato a Sait?

Gaffur si metterà sulle tracce di questo uomo e vedrà che anche Sait si trova nel paese dove il testimone probabilmente si è trasferito.

Sebbene Hunkar gli avesse detto di non dire a nessuno, compreso Demir, di queste ricerche,non appena il capomastro rientrerà in casa incontrerà Yaman che lo minaccerà e lui cederà raccontando tutto quello che ha visto, compreso Sait. Così Demir inizierà a pensare che l'uomo lo sta prendendo in giro visto che in precedenza gli aveva detto di non aver avuto notizie del testimone.

Yaman metterà alla prova Sait dicendogli che alcuni dei suoi uomini assalteranno la tenuta di Fekeli.

Naturalmente, Sait correrà ad avvisare il padrino di Yilmaz e Demir scoprirà di essere stato preso in giro. La notte stessa, Sait perderà la vita ucciso da un colpo di pistola. Tutto farà credere che a esplodere il colpo sia stato Demir per vendicarsi del tradimento ma il volto dell'assassino non verrà mai mostrato. Davvero Yaman è il colpevole? Per scoprirlo non resta che attendere le nuove anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.