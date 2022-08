Biagio e Caterina annunciano le nozze. La coppia che si è formata in una delle passate edizioni di Uomini e donne, ha svelato sui social di essere pronta a compiere questo fatidico passo verso il "sì".

Un momento particolarmente atteso dai fan che hanno seguito l'evolversi della loro storia d'amore nello studio del talk show Mediaset.

E, dopo qualche rinvio di troppo dovuto all'emergenza Covid-19, la coppia del trono over ha svelato di essere pronta per il fatidico "sì".

Biagio e Caterina pronti per il matrimonio: trionfa l'amore a Uomini e donne

La love story tra Biagio e Caterina è nata all'incirca tre anni fa all'interno dello studio di Uomini e donne.

Quello tra i due protagonisti del trono over fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Tra i due ci fu, fin dal primo momento, una fortissima attrazione che li spinse a conoscersi meglio fuori dagli studi della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per capire se fossero fatti davvero per stare insieme oppure no.

E, alla fine, l'amore ha trionfato. Biagio e Caterina da quel momento non si sono più lasciati e, in queste ore, hanno annunciato ufficialmente di essere pronti per il tanto atteso matrimonio.

Le attese nozze di Biagio e Caterina dopo Uomini e donne (Video)

Con un video ufficiale apparso sulla pagina ufficiale di Uomini e donne, i due ex protagonisti del trono over hanno confermato che questo matrimonio verrà celebrato a breve.

Precisamente, Biagio e Caterina si uniranno il prossimo 5 settembre: la cerimonia nuziale si svolgerà alle 17:30 in provincia di Chieti e non si esclude che, tra gli invitati, possano esserci anche diversi volti della trasmissione di Maria De Filippi.

"Sorpresina per voi: finalmente ci sposiamo. Quando l'amore arriva, seguitelo, come abbiamo fatto noi", hanno detto entusiasti i due protagonisti del trono over, pronti a compiere questo importante passo.

Il ritorno in tv di Uomini e donne per la stagione 2022/2023

I due erano andati vicini alle nozze già un po' di tempo fa. Caterina, infatti, aveva ammesso che si stava organizzando ai vari preparativi per il fatidico sì, ma alla fine furono costretti a rinviare il tutto per l'emergenza Covid-19.

Questa volta, però, niente potrà fermare la coppia di Uomini e donne trono over, pronta a vivere il giorno più bello.

Intanto, cresce l'attesa anche per la prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Le registrazioni dello show dovrebbero cominciare verso fine agosto ma, per vederlo in onda su Canale 5, bisognerà aspettare settembre. La prima puntata, infatti, sarebbe in programma per lunedì 12, come sempre alle 14:45 al posto della soap Terra Amara.