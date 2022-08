Proseguono le intriganti anticipazioni di Terra Amara: nelle prossime puntate della soap turca Hunkar rischierà la vita dopo aver ricevuto un colpo di pistola esploso da Yilmaz. Il giovane Akkaya, infatti, sarà costretto a difendersi dopo che Demir gli tenderà un'imboscata. Yaman si presenterà ad un appuntamento dato dalla moglie e i due uomini arriveranno ad un cruento scontro. Hunkar accorrerà per evitare che accada il peggio ma a questo punto sarà proprio lei a restare ferita in maniera molto grave.

Zuleyha vuole incontrare Yilmaz

Seguendo al storyline delle puntate turche di Terra amara, la scoperta che Yilmaz è in realtà vivo non farà che complicare ancora di più le vicende dei protagonisti.

Consapevole che gli Yaman non si farebbero scrupoli a rendere la sua vita un inferno e sotto ricatto della suocera, Zuleyha chiederà scusa a Demir per il suo comportamento e si dichiarerà innamorata di lui. Il vero intento della Altun sarà quello di tenere buono il marito per poter agire liberamente ed incontrare Yilmaz.

A tale scopo, Zuleyha darà un biglietto a Gulten da recapitare a Yilmaz in modo tale da poter organizzare un incontro con lui. La domestica, innamorata a sua volta del giovane, non solo non consegnerà il biglietto ma tacerà a Zuleyha che anche Yilmaz le aveva chiesto di fare da intermediaria per vederla. A trovare il biglietto della giovane sarà Saniye la quale lo darà a Gaffur.

Il capomastro da un lato andrà su tutte le furie quando scoprirà che la sorella continuerà ad essere invischiata con le faccende dei padroni ma dall'altro consegnerà a Demir il biglietto.

Demir va all'appuntamento con Yilmaz

Demir deciderà di sfruttare l'occasione per tendere un'imboscata al suo rivale. Minacciando di morte sia Gaffur che Saniye, il padrone della tenuta costringerà Gulten a consegnare il biglietto ad Yilmaz.

A questo punto, Demir chiuderà in camera Zuleyha e andrà lui stesso all'appuntamento. I due uomini si scontreanno in maniera molto dura ma in un primo momento Yilmaz riuscirà a togliere a Demir la pistola che avrà in pugno. Yaman però prenderà un'altra arma nascosta e quando sarà sul punto di sparare arriverà Hunkar.

Avvertita dalla nuora che il figlio è intenzionato a compiere un atto brutale, Hunkar correrà all'appuntamento per evitare che il figlio diventi un omicida.

Ma giungerà quando Yilmaz sparerà a Yaman per evitare di essere ucciso. La suocera di Zuleyha si prenderà una pallottola in petto che la ridurrà in fin di vita: solo un'operazione d'urgenza potrebbe salvarla. Anche Demir farà fuoco contro Yilmaz ma questi si salverà grazie ad un porta sigarette in metallo che lo proteggerà dal proiettile. Per scoprire quale sarà il destino di Hunkar non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.