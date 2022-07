Continuano a trapelare indiscrezioni e gossip sulla prossima edizione di Uomini e donne. Oggi, 19 luglio, Amedeo Venza ha usato Instagram per far sapere che sarebbero già stati selezionati i ragazzi che da metà settembre cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere. I nuovi tronisti del dating-show saranno quattro in tutto e, stando alle ultime voci, potrebbero anche essere volti già noti come le ex corteggiatrici Federica e Soraia.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Quando manca poco più di un mese all'inizio delle registrazioni dell'edizione 2022/2023 di Uomini e Donne, sui social network ha cominciato a diffondersi un rumor molto interessante sul cast.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram nelle ultime 24 ore, spicca quella dedicata ai futuri protagonisti del dating-show, quelli che prenderanno parte alle riprese di fine agosto.

Il pugliese, dunque, di recente ha fatto sapere: "Tutto pronto per il ritorno di U&D. In questi giorni sono stati scelti i nuovi tronisti"

"A breve saranno resi noti i loro nomi e i volti", ha concluso l'informato influencer sempre tramite il proprio account.

Insomma, stando a questo retroscena, i ragazzi che siederanno sulla popolare poltrona rossa di Canale 5, sarebbero già stati selezionati dagli addetti ai lavori, anche se le loro identità sono ancora ignote.

Novità sulla versione giovani di Uomini e Donne

Qualora il meccanismo di Uomini e Donne dovesse rimanere invariato come si dice, i tronisti dell'edizione 2022/2023 saranno quattro, equamente divisi tra ragazzi e ragazze.

Un rumor che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni qualche giorno fa, sosteneva che la redazione del dating-show avesse intenzione di puntare solo su giovani alla prima esperienza in televisione, quindi su sconosciuti e non su ex corteggiatori o single di Temptation Island.

L'obiettivo degli addetti ai lavori è chiaramente quello di risollevare le sorti di una parte del programma che da qualche anno a questa parte è stata messa in ombra da dame e cavalieri del Trono Over. Sembrano lontanissimi i tempi in cui i percorsi dei tronisti appassionavano a tal punto il pubblico da spingere la rete Mediaset a dedicargli puntate speciali in prima serata sulle loro feste di fidanzamento.

Il probabile ritorno di Federica a Uomini e Donne

Se nel cast del nuovo Trono Classico dovesse figurare qualche volto già noto ai telespettatori, si dice che una candidata al ruolo sarebbe una corteggiatrice amatissima della passata edizione di Uomini e Donne.

Sono settimane che sul web si ipotizza il ritorno di Federica Aversano nel dating-show, soprattutto visto come sono andate a finire le cose tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone. La napoletana è entrata nel cuore di gran parte del pubblico, lo stesso che oggi chiede che le venga data un'altra possibilità così come è accaduto con tanti altri spasimanti rifiutati il giorno della scelta.

Ad affiancare la bella partenopea, potrebbe essere una sua cara amica.

Anche se ufficialmente fa ancora coppia con Luca Salatino, Soraia Cerruti sarebbe una papabile protagonista della prossima stagione del format al quale ha già partecipato pochi mesi fa. In realtà, la giovane ha appena smentito le voci di crisi che circolavano sul suo rapporto postando foto e video delle giornate che sta trascorrendo col fidanzato a Milano.

Per quanto riguarda i futuri tronisti di U&D, le loro identità saranno svelate presto, molto probabilmente a ridosso della ripresa delle registrazioni delle puntate che poi saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 12 settembre.