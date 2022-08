A settembre tornerà in onda Il Paradiso delle Signore, la soap della prima rete Rai. La sesta stagione si è conclusa con un finale pieno di colpi di scena, lasciando tuttavia diverse trame in sospeso. Tra i personaggi più avvincenti della scorsa stagione, figura senz'altro Marco di Sant'Erasmo, un giovane rampollo dell'alta società. Il nipote di Adelaide è stato diviso in amore tra Gemma Zanatta e Stefania Colombo, finendo poi per scegliere la figlia di Ezio, colei di cui era davvero innamorato.

L'attore di Marco, Moisè Curia, in una recente intervista ha parlato delle eventuali novità che coinvolgeranno il suo personaggio nel corso dei nuovi episodi.

Il Paradiso, settima stagione: Marco ci sarà

Ormai manca poco più di un mese, al ritorno sul piccolo schermo della soap Il Paradiso delle Signore. La settima stagione, infatti, dovrebbe debuttare a partire dal prossimo 12 settembre, dopo una pausa estiva di circa quattro mesi. Nei nuovi episodi si rivedrà in scena Marco di Sant'Erasmo, il personaggio, probabilmente più carismatico della scorsa stagione. Nel finale di stagione, il giovane giornalista ha fatto la sua scelta sentimentale, dichiarando il suo amore alla giovane Colombo. Non poche peripezie hanno insidiato il cammino dei due innamorati, causate soprattutto da Gemma, la sorellastra invidiosa, ed ex di Marco.

Nelle nuove puntate Marco rivedrà suo fratello

Stando alle prime anticipazioni trapelate rigaurdo ai nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, Marco dovrà fare i conti con l'arrivo a Milano di suo fratello Tancredi, in precedenza solo nominato. A giungere per prima nel capoluogo lombardo sembrerà essere Matilde, la moglie di Tancredi, e dunque cognata di Marco, con il quale ha un ottimo rapporto.

Lo stesso non si può dire dei due fratelli, i quali potrebbero avere ben poco in comune. A tal proposito, in una recente intervista, Moisè Curia, volto di Marco ha anticipato qualche dettaglio in più rigaurdo a ciò che accadrà fra i due consanguinei. "Arriverà Tancredi, con cui Marco avrà tanto da ridire. I due avranno tante cose di cui parlare".

Il Paradiso, Curia: 'Succederà qualcosa che nessuno si aspetta'

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore non mancherà di certo di riservare diverse novità, in modo da movimentare le trame. Stando alle dichiarazioni dello stesso Curia, potrebbe essere proprio il suo personaggio a soprendere i telespettatori. "Succederà qualcosa che nessuno si aspetta". Le parole dell'attore calabrese, per quanto sibilline, lasciano intendere che il nipote di Adelaide sarà coinvolto in qualche storyline piena di colpi di scena.