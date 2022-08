Per mesi si è parlato di un suo possibile addio a Uomini e donne, ma sembra proprio che Biagio Di Maro non abbia alcuna intenzione di abbandonare il parterre maschile. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che il napoletano andrebbe verso la riconferma nel cast, così come tutti gli altri veterani del Trono Over. Le nuove puntate del dating-show, dunque, ripartiranno quasi certamente dai personaggi che negli ultimi anni hanno contribuito al suo successo di ascolti.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Tra i tanti rumor infondati che sono circolati in questo periodo sul cast di Uomini e Donne, ci sarebbe anche quello sul futuro televisivo di un discusso cavaliere.

Domenica 7 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha usato Instagram per informare fan e curiosi del fatto che alle registrazioni delle nuove puntate dovrebbe partecipare anche Biagio Di Maro.

Il blogger che da anni divulga anticipazioni e retroscena sui personaggi più amati del dating-show, in queste ore ha smentito il tanto chiacchierato addio del napoletano al Trono Over, anzi ha addirittura sostenuto che la sua riconferma nel parterre sarebbe quasi certa.

Per mesi, dunque, si sarebbe parlato invano dell'abbandono del cavaliere per volere della redazione: l'uomo non solo dovrebbe prendere parte all'edizione 2022/2023 del dating-show, ma sarebbe già pronto a tornare protagonista con i suoi soliti siparietti.

Il percorso negli studi di Uomini e Donne

Da quando si è conclusa la precedente edizione di Uomini e Donne, blog e siti hanno inserito Biagio nella lista dei veterani che sarebbero stati a rischio nel cast delle nuove puntate. Molti giornalisti hanno ipotizzato che la redazione potesse decidere di rinunciare a Di Maro anche solo perché figura tra i personaggi non molto amati dal pubblico a casa, quasi al pari di Armando Incarnato.

A non piacere del napoletano, è soprattutto il suo atteggiamento nei confronti delle dame che frequenta. Anche se ha vissuto qualche fugace relazione, il cavaliere del Trono Over non avrebbe mai realmente dimostrato l'intenzione di volersi fidanzare, anzi secondo molti quando questo stava per capitare si inventava sempre qualche scusa per chiudere.

Sara, ad esempio, è una signora che ha davvero perso la testa per Biagio e ha provato a dargli più di una possibilità. Il protagonista del dating-show, però, quando la conoscenza si faceva seria, scappava e ammetteva di non contraccambiare il sentimento al cento per cento.

Per questo e per altri motivi, il partenopeo è nella "lista nera" di Tina Cipollari e di Gianni Sperti: gli opinionisti non apprezzano Di Maro e lo criticano tutte le volte che viene chiamato a centro studio per raccontare le sue storie.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

La riconferma di Biagio (anticipata da Lorenzo Pugnaloni sui social network), non è l'unica alla quale assisteranno i telespettatori tra circa un mese.

Tutti i veterani del Trono Over avrebbero già la certezza di partecipare alle nuove puntate, quelle che saranno registrate a partire da fine agosto.

Ida Platano, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Fabio Nova e Di Maro appunto, dovrebbero comporre parte del cast dei senior dell'edizione 2022/2023 del programma di Maria De Filippi.

A proposito della storica trasmissione di Canale 5, in questi giorni si è saputo che il suo debutto dopo le vacanze sarebbe slittato di una settimana per ragioni ignote. La prima puntata della nuova stagione di U&D, dunque, dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre (e non il 12 come si vociferava fino a poco tempo fa) al consueto orario delle 14:45.