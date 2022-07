La nuova edizione di Uomini e donne, comincia a prendere forma. Manca poco alla ripresa delle registrazioni, per questo in rete impazzano gossip e teorie sui personaggi che faranno parte del cast 2022/2023. Ad oggi, giovedì 14 luglio, si sa che Maria De Filippi "radunerà" dame, cavalieri e tronisti a partire da fine agosto: queste puntate, però, saranno trasmesse su Canale 5 solamente da metà settembre.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Sono passati quasi due mesi da quando Uomini e Donne è andato in vacanza: i primi giorni di giugno, infatti, sono state trasmesse le ultime puntate dell'edizione 2021/2022.

Il programma condotto da Maria De Filippi, dunque, è ufficialmente in pausa ma sono all'ordine del giorno le indiscrezioni che trapelano sia sul cast che sul periodo in cui tornerà in onda.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, da sempre molto informato su tutto quello che riguarda il dating-show e i suoi protagonisti, di recente ha usato i social network per svelare la data in cui riprenderanno a circolare le anticipazioni dettagliate sui troni Over e Classico.

Dame, cavalieri e tronisti della nuova stagione, dunque, si ritroveranno all'interno degli studi Elios il 24 agosto prossimo, giorno in cui verrà registrata la prima puntata. Se il meccanismo del format dovesse rimanere invariato rispetto a quello di un anno fa, anche giovedì 25 dovrebbe avere luogo un nuovo appuntamento.

Chi va e chi resta a Uomini e Donne

Consuetudine degli ultimi anni, è che vengano registrate due puntate di Uomini e Donne a settimana: di solito, il cast si riunisce per due giorni consecutivi, salvo poi darsi appuntamento alla prossima volta.

L'inizio delle riprese dell'edizione 2022/2023 del dating-show, però, non coincide col periodo in cui tornerà in televisione.

Come hanno anticipato i dirigenti Mediaset alla presentazioni dei palinsesti della nuova stagione, il format condotto da Maria De Filippi debutterà lunedì 12 settembre, quindi tra poco meno di due mesi.

Le anticipazioni che circoleranno sulle prime registrazioni, però, serviranno per fare chiarezza su alcuni punti non chiari alla maggior parte dei telespettatori, soprattutto quelli legati ai personaggi che potrebbero lasciare definitivamente il cast dopo anni vissuti da protagonista.

I personaggi che rischiano il posto a Uomini e Donne

In queste settimane, dunque, la redazione di Uomini e Donne è al lavoro per scegliere i protagonisti della nuova edizione.

Stando alle indiscrezioni che impazzano in rete da un po' di tempo, non dovrebbero esserci grossi colpi di scena quando sarà svelato il cast 2022/2023.

Per quanto riguarda il Trono Over, si dice che a rischiare il posto potrebbero essere solamente Biagio Di Maro e Riccardo Guarnieri. I due cavalieri non sarebbero certi di partecipare alle puntate di settembre, ma questa indiscrezione è ancora tutta da confermare.

Gli altri veterani come Gemma Galgani, Ida Platano e Armando Incarnato non dovrebbero mancare: è difficile che gli addetti ai lavori rinuncino a personaggi così discussi, in grado di dividere il pubblico con i loro comportamenti davanti alle telecamere.

Sul fronte giovani tronisti, invece, potrebbe esserci una piccola novità. Pare che Maria De Filippi stia seriamente pensando di scegliere quattro ragazzi sconosciuti per la prima parte di stagione, ovvero persone non avvezze ai riflettori e davvero in ceca dell'anima gemella. Non è escluso, però, che qualche ex corteggiatore venga messo sul trono in corsa, magari per risollevare gli ascolti della versione meno amata del dating-show.