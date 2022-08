La settima stagione de Il Paradiso delle signore sta per iniziare e i fan non vedono l'ora di sintonizzarsi lunedì 12 settembre davanti alla Tv su Rai 1, come sempre alle 15:55. Gli attori hanno intanto rilasciato interviste ufficiali per far conoscere qualcosa di più su ciò che sarà del loro futuro nelle nuove puntate. Questa volta è toccato a Massimo Poggio, il volto di Ezio Colombo, che ha fatto chiaramente intendere una svolta nel rapporto con Gloria e grandi cambiamenti a casa Colombo.

Il Paradiso delle signore 7, Ezio prima della tempesta

Come sarà Ezio nelle prime puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore?

Massimo Poggio, forse con ironia, ha detto che nei primi episodi sarà sereno. Ciò che tuttavia accadrà in seguito lo getterà nella disperazione, dato che sappiamo bene che Gloria verrà arrestata al Circolo, portata via con tanto di manette.

L'attore ha ripercorso la storia tormentata tra Ezio e Gloria, ritrovata dopo ben 15 anni. Dopo un iniziale momento di rabbia e di rifiuto, Colombo ha capito il grande sacrificio della moglie, fino ad allora creduta morta. In lui si sono risvegliati sentimenti cristallizzati, forse ancora più forti di un tempo.

Il Paradiso 7, episodi settembre: Ezio ama ancora Gloria?

Dalle parole di Massimo Poggio, si può intuire che il legame tra Ezio e Gloria è ancora molto forte, soprattutto dopo che si sono ritrovati: ''I valori, le cose in comune, ciò che ci lega è ancora molto forte, forse più di prima, è come se si sia cristallizzato'', dice l'attore.

Ezio ha cercato di rifarsi una vita con Veronica Zanatta, per trovare quell'armonia familiare che ormai era persa. Tuttavia, l'arrivo come un filmine a ciel sereno di Gloria ha mandato a monte tutti i suoi piani, facendo riaccendere giorno giorno dopo giorno quel sentimento mai dimenticato. Ma cosa succederà nelle nuove puntate in onda a partire dal 12 settembre?

Il Paradiso delle signore 7, Massimo Poggio: 'Nulla sarà come prima'

Nella sua intervista, l'attore esordisce con una frase che non lascia spazio a dubbi: ''A casa Colombo nulla sarà più come prima, potrebbe scoppiare una bomba atomica ogni cinque minuti''. Certo, perché in ballo c'è l'arresto di Gloria, i sentimenti contrastanti di Ezio e il dolore di Veronica.

Proprio in una recentissima intervista, Valentina Bartolo, l'attrice che interpreta Veronica, aveva detto che nella nuova stagione la povera Zanatta non avrò vita facile e che dovrà accettare l'idea di ricostruirsi una famiglia. Dunque Ezio sceglierà di stare definitivamente con Gloria, seguendo il cuore? Non resta che attendere le nuove puntate della soap per scoprire che ne sarà - se ci sarà ancora - della famiglia Colombo e del rapporto ritrovato tra Ezio e la sua bella Gloria Moreau, con la quale è ancora effettivamente sposato.