Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne cominceranno a fine agosto. Tuttavia, le indiscrezioni sul dating show non sono finite. Secondo quanto riportato da MondoTv24, Maria De Filippi avrebbe pensato ad un nuovo ruolo per Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna: entrambe potrebbero ricoprire il ruolo di “opinioniste sul campo”.

Ida confermata

Nel corso della stagione appena terminata a Uomini e Donne, Tina Cipollari è stata più volte protagonista di alcuni scontri con entrambe le dame. In seguito alla riconferma nel dating show di Canale 5, Maria De Filippi avrebbe deciso di apportare dei cambiamenti all’interno del programma.

Dunque, Ida Platano e Pinuccia Della Giovanna potrebbero ricoprire il ruolo di “opinioniste sul campo”. In questo modo, i litigi con la storica opinionista di Uomini e Donne potrebbero essere moderati.

Per quanto riguarda la dama bresciana, Tina Cipollari ha sempre riservato un giudizio critico. Nei continui ritorni di fiamma con Riccardo Guarnieri, l’opinionista l’avrebbe spesso punzecchiata dando la colpa a lei. Tuttavia, in questa stagione Platano potrebbe essere protagonista anche per il presunto arrivo di Federica Aversano. L’ex corteggiatrice del Trono Over potrebbe essere richiamata all’interno del programma ma nel parterre femminile: la presentatrice avrebbe notato nella 28enne una certa maturità rispetto alla sua età anagrafica.

D’altronde Federica, dopo aver lasciato il dating show aveva speso parole positive su Riccardo Guarnieri (ex storico di Ida Platano).

Pinuccia potrebbe prendere il posto di Galgani

Per quanto riguarda il futuro di Pinuccia Della Giovanna, la dama sarebbe stata riconfermata nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne. In questo caso, però, la diretta interessata potrebbe prendere il posto di Gemma Galgani.

Nella prossima stagione del dating show, Pinuccia potrebbe essere protagonista di vari botta e risposta al vetriolo con Cipollari come già accaduto nell'ultima stagione.

Gemma potrebbe partecipare ad un reality show

Quale sarà il futuro di Gemma Galgani? Al momento non è chiaro. Tuttavia, si mormora che la dama piemontese possa lasciare momentaneamente Uomini e Donne per prendere parte ad un Reality Show.

In principio, si pensava che fosse il Grande Fratello Vip. Ora però ci sono novità: Gemma potrebbe partecipare a La Talpa. Su Canale 5, tornerà lo storico reality e verrà prodotto dalla Fascino di cui Maria De Filippi detiene una parte di quote. Per questo motivo che nella passata stagione del dating show, Galgani sarebbe stata messa in disparte nel programma: Maria De Filippi potrebbe aver voluto abituare il pubblico ad una eventuale uscita di Gemma.