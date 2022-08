Su Canale 5 continuano ad appassionare, con parecchi colpi di scena e intrighi, le vicende della soap opera turca Terra amara, il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova. La serie va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:35 circa. Nel corso della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo l’8 agosto 2022, al centro della scena ci sarà soprattutto il piccolo Adnan Yaman (Ömer Fethi Canpolat), che sparirà nel nulla gettando nello sconforto la madre Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Nell’accaduto ci sarà lo zampino della nonnina Azize (Serpil Tamur), che approfitterà della distrazione della fanciulla e di Hunkar (Vahide Perçin) per allontanarsi con il neonato.

In stato confusionale, l’anziana abbandonerà l’erede dei Yaman in mezzo alle sterpaglie.

La situazione sarà più che preoccupante, poiché dagli spoiler si evince che la nonna non si ricorderà affatto di essere stata lei a portare via dalla tenuta il piccolo.

Trama Terra amara, episodio dell’8 agosto: Demir sospetta che Yilmaz sia protetto da qualcuno potente

Le anticipazioni del ventisettesimo episodio della telenovela, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 8 agosto, raccontano che non passerà di certo inosservato il forte legame che instaureranno Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli (Kerem Alışık) dopo essersi conosciuti in carcere. I due ex detenuti avranno un rapporto padre e figlio.

Intanto Demir (Murat Ünalmış), dopo aver appreso grazie a un documento che il proprietario del terreno a cui è interessato è Yilmaz, inizierà a sospettare che il suo rivale sia protetto da qualcuno potente.

Nel contempo Fadik (Polen Emre) farà la spia e confesserà a Saniye (Selin Yeninci) di aver avvistato la domestica Gulten (Selin Genç) in compagnia del dottore Sabahattin (Turgay Aydın).

Zuleyha disperata, Demir avvia le ricerche per ritrovare il figlio Adnan

Successivamente gli uomini di Gaffur (Bülent Polat) terranno sotto controllo la tenuta dei Yaman e nonostante ciò l’anziana nonna Azize, in evidente stato confusionale, porterà il piccolo nipotino Adnan a fare una passeggiata. La donna finirà per dimenticarsi la carrozzina in un campo, dato che rimetterà piede alla tenuta dei Yaman senza il neonato.

Zuleyha cadrà in preda alla disperazione, non appena si accorgerà della sparizione improvvisa del figlio. Demir non perderà tempo per avviare delle ricerche e i suoi uomini inizieranno a controllare il villaggio di baracche senza ottenere alcun risultato, ma la pista sarà quella sbagliata.