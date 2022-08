Ida Platano è finita in ospedale. Nella serata di martedì 9 agosto, la dama del parterre di Uomini e donne ha informato i suoi follower di non stare bene. La protagonista del dating show di Canale 5, inoltre, ha voluto rassicurare i suoi fan che sarebbe tornata presto sui social. Al momento, però, non sono emersi ulteriori dettagli su cosa sia accaduto alla single della trasmissione di Canale 5.

Ida Platano finisce in ospedale: la dama di Uomini e Donne non sta bene

Ida Platano pubblica con regolarità, ogni giorno, storie su Instagram, informando i suoi follower su quanto accade nella sua vita privata.

Nella giornata del 9 agosto, a differenza di quanto succede ogni giorno, la dama di Uomini e Donne era sparita dai social. In tarda serata, la protagonista del dating show di Maria De Filippi ha comunicato ai follower aggiornamenti su quello che le è accaduto. A tal proposito, Ida Platano ha condiviso una storia sul suo account, nella quale era in ospedale, con un braccialetto, tipico delle strutture sanitarie. Nello scatto pubblicato sui social, però, non sono emersi ulteriori indizi per poter capire cosa sia successo a Ida.

Uomini e Donne: le condizioni di salute di Ida Platano

La dama di Uomini e Donne ha voluto informare i suoi fan, che la seguono ogni giorno su Instagram, delle sue condizioni di salute.

In particolar modo, con un breve messaggio, Ida Platano ha avvertito i follower, affermando: ''Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita. Non sto tanto bene, passerà, tornerò presto. Un abbraccio''. Al momento, pertanto, non è chiaro cosa sia accaduto all’ex protagonista di Temptation Island e che tipo di malessere abbia avuto.

Uomini e Donne: il ritorno di Ida Platano nelle prime puntate potrebbe essere in bilico

A fine agosto si svolgerà a Roma la prima ripresa delle nuove puntate di Uomini e Donne. Mancando poche settimane al ritorno in studio dei protagonisti del parterre della trasmissione di Maria De Filippi, al momento, potrebbe saltare la partecipazione di Ida Platano alle prime puntate, che verranno trasmesse a partire da settembre su Canale 5.

Attualmente, la single del dating show di Canale 5 non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute e su cosa le sia accaduto. L’unica cosa certa è che la dama del programma ha trascorso qualche giorno di vacanza in Calabria con suo figlio, negli ultimi giorni, invece, era ritornata a Brescia, dove ha un negozio e fa la parrucchiera. Non resta, pertanto, che attendere ulteriori dettagli, per sapere cosa è successo all’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri.