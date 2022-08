Martedì 30 agosto è in programma la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e donne 2022/2023.

L'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda a metà settembre in tv, ma intanto le riprese ufficiali delle nuove puntate cominceranno come sempre con diverse settimane di anticipo rispetto alla data effettiva di messa in onda.

Tra i volti che potrebbero mancare all'appello in questa prima registrazione spicca quello della dama Ida Platano.

Il ritorno di Uomini e donne nel pomeriggio Mediaset: il 30 agosto la prima registrazione

Nel dettaglio, dopo il lungo stop per la pausa estiva, Uomini e donne sta per riaprire ufficialmente i battenti. La trasmissione dei sentimenti di Canale 5 tornerà in onda da lunedì 19 settembre nella fascia del daytime pomeridiano, prendendo il posto della soap opera Terra Amara.

Intanto, però, le registrazioni di questa nuova edizione del dating show Mediaset cominceranno con diverse settimane di anticipo rispetto all'effettiva messa in onda in televisione.

Martedì 30 agosto è in programma la prima registrazione di questa nuova edizione e poi, a seguire, mercoledì 31 agosto sarà la volta della seconda registrazione della stagione.

Prima registrazione Uomini e donne 30 agosto: la presentazione dei nuovi tronisti

L'attesa è tutta incentrata sulla presentazione dei nuovi quattro tronisti, che si metteranno in gioco nel corso dell'anno, pronti a cercare l'amore della loro vita.

Fino a oggi non sono emerse anticipazioni ufficiali su chi saranno i nuovi volti che prenderanno parte alla trasmissione anche se, a quanto pare, potrebbe trattarsi di quattro volti del tutto inediti e quindi sconosciuti al pubblico di Uomini e donne, dato che non sarebbero mai stati visti prima in studio.

Per quanto riguarda il trono over, invece, il colpo di scena di questa prima registrazione potrebbe avere a che fare con l'assenza in studio della dama Ida Platano.

Ida Platano assente alla prima registrazione di Uomini e donne?

In queste ore, infatti, la dama ha pubblicato sui social le foto delle sue vacanze in Sicilia, la sua terra d'origine, dove è tornata da pochissimi giorni.

Ida, quindi, sta trascorrendo un periodo di vacanza e molto probabilmente non prenderà parte alla prima registrazione di Uomini e donne del 30 agosto, così come potrebbe saltare anche la seconda registrazione del 31 agosto.

In ogni caso Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social, ha rassicurato i fan del programma, dicendo che potrebbe tranquillamente ritornare nel corso delle registrazioni future di questa lunga stagione 2022/2023 del talk show di Maria De Filippi.

Del resto Ida è stata una delle protagoniste indiscusse della passata edizione, costantemente al centro dell'attenzione per le sue tormentate vicende sentimentali, che non hanno avuto un esito positivo.

Ida e Riccardo: presto un nuovo confronto in studio a U&D?

Dopo il ritorno di fiamma con Riccardo Guarnieri e l'ennesima rottura definitiva, in tanti si chiedono cosa sia successo nel corso dell'estate. I due si sono sentiti oppure hanno scelto di intraprendere definitivamente due strade differenti?

Sui social Ida e Riccardo hanno preferito non commentare, ed evitare ogni tipo di riferimento su questa travagliata storia d'amore, ma nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne potrebbe esserci un nuovo confronto chiarificatore tra i due volti del trono over, che potrebbe sancire per sempre la fine della loro relazione.