L'ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei è al centro di numerosi rumor dopo la fine della relazione con Chiara Rabbi. Il ristoratore salentino sembra aver voltato pagina tra serate in discoteca e voci su nuove frequentazioni. Qualche settimana fa si era parlato di un possibile flirt con Arianna Gianfelici, ex concorrente di Amici. Le indiscrezioni sulla presunta storia d'amore avevano infiammato il web, ma non hanno trovato conferma, con il 27enne che è stato avvistato con altre ragazze.

Nelle ultime ore Donadei è stato immortalato a cena con un'ex dama del trono over.

L'influencer ed esperta di Gossip Deianira Marzano ha pubblicato uno scatto che ritrae il leccese con Roberta Di Padua, che durante l'esperienza nel dating show di Canale 5 si era complimentata più volte con Davide. "È un ragazzo molto maturo per la sua età, bellissimo" - aveva riferito la 38enne di Cassino durante una puntata del programma televisivo che aveva condotto da Maria De Filippi.

Davide Donadei al centro del gossip dopo aver chiuso con Chiara Rabbi

Da quando è finita la loro relazione, Davide Donadei e Chiara Rabbi sono finiti spesso al centro del gossip. L'ex corteggiatrice è stata accostata al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo per alcuni like galeotti. Dall'altra parte il leccese è stato critico sui social con alcuni fan di Uomini e donne, che hanno definito irrispettoso il comportamento del 27enne nei confronti della romana, visto che per loro in breve tempo avrebbe cancellato una storia d'amore che sembrava viaggiare a gonfie vele dopo la scelta del febbraio 2021.

Dopo poche settimane Donadei sembrava pronto per un tuffarsi in una nuova relazione sentimentale con Arianna Gianfelici, con diverse immagini condivise su Tik Tok che li ritraevano in teneri atteggiamenti. Un presunto flirt di mezza estate che non si è trasformato in un rapporto più solido, al punto che Davide è stato accostato a un'altra ex protagonista di Uomini e Donne.

L'ex tronista di Uomini e Donne immortalato in un ristorante di Napoli con Roberta Di Padua

Tutto è partito da una foto pubblicata su con una storia su Instagram dall'influencer Deianira Marzano, che ritrae Donadei con Roberta Di Padua. Durante l'esperienza nel dating show l'ex dama del trono over non ha nascosto il suo interesse per il 27enne e in un'intervista al magazine di Uomini e Donne aveva riferito che non avrebbe rifiutato un invito di Davide nel caso gli avesse chiesto di uscire.

In trasmissione, però, il ristoratore non è andato oltre a un ballo con la trentottenne. A distanza di un anno e mezzo il salentino e Roberta sono stati immortalati in un ristorante di Napoli. Una cena intima prima di trascorrere l'intera serata insieme. Non solo, Deianira ha aggiunto che la 37enne scriverebbe spesso all'ex tronista. Non è da escludere che possa trattarsi di una cena tra amici, ma gli scatti diffusi sul web hanno acceso la fantasia dei fan del dating show di Canale 5.