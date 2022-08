Cresce l'attesa per le prime nuove registrazioni di Uomini e donne 2022/2023. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 19 settembre, ma le riprese cominceranno con diverse settimane di anticipo.

Il 30 e 31 agosto 2022 i vari protagonisti si ritroveranno in studio per fare un bilancio della loro estate appena trascorsa e ci sarà spazio anche per la presentazione dei nuovi quattro tronisti che si metteranno in gioco, pronti a cercare l'amore della loro vita.

Ecco quando vanno in onda le registrazioni di Uomini e donne in tv

Nel dettaglio l'appuntamento con Uomini e donne è confermatissimo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le nuove puntate del talk show andranno in onda a partire dal 19 settembre 2022, come sempre nella fascia del primo pomeriggio, ma intanto la conduttrice anche quest'anno si porterà avanti con le registrazioni.

Il 30 agosto è in programma la prima registrazione ufficiale, così come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram e mercoledì 31 agosto è già in programma la seconda registrazione.

In questo modo si coprirà la prima settimana di programmazione del talk show, dal 19 al 23 settembre 2022.

La presentazione dei 4 tronisti: registrazioni Uomini e donne 30-31 agosto

L'attesa per le prime registrazioni di Uomini e donne è tutta incentrata sulla presentazione dei quattro nuovi tronisti, che si metteranno in gioco dal prossimo settembre 2022.

Anche quest'anno ragazzi e ragazze saranno pronti a cercare l'anima gemella nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, al momento, non si hanno ancora notizie su quelli che saranno i protagonisti ufficiali del programma.

L'unica indiscrezione trapelata sui nuovi tronisti di Uomini e donne è che tutti dovrebbero essere dei "ragazzi comuni" e quindi del tutto estranei al mondo della televisione.

Non ci dovrebbe essere spazio per il ritorno in studio di vecchi protagonisti della trasmissione, in particolar modo ex corteggiatori che in passato hanno ricevuto un "due di picche" dai tronisti in carica.

Ida e Riccardo: ci sarà il confronto finale nelle prime registrazioni di Uomini e donne?

Tuttavia, per le prime registrazioni di Uomini e donne del 30 e 31 agosto 2022 c'è grande attesa anche per il rientro in studio della dama Ida Platano, ormai considerata la vera star indiscussa del trono over.

Dopo essersi trovata al centro dell'attenzione per la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, nel corso delle prime nuove registrazioni del dating show di Canale 5, si dovrebbe ripartire proprio da un confronto a due.

Terminata la passata edizione del programma, Ida e Riccardo non hanno più avuto modo di rivedersi fuori dallo studio televisivo di Maria De Filippi, ma potrebbero farlo tranquillamente durante l'inizio di questa nuova stagione, cosi da mettere un punto definitivo alla loro storia.