Sta facendo molto discutere una foto rubata che alcuni curiosi hanno fatto ad un ex tronista di U&D appena tornato single. Come ha prontamente riportato Deianira Marzano, l'altra sera Davide Donadei era a cena insieme a Roberta Di Padua, anche lei ex volto del dating-show di Maria De Filippi. In tanti si stanno domandando se il pugliese abbia già iniziato una nuova frequentazione a neppure un paio di mesi di distanza dalla dolorosa rottura con la corteggiatrice Chiara Rabbi, che per ora resta in silenzio e non commenta i recenti Gossip.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La rottura tra Davide e Chiara di U&D, è stata sicuramente una delle più chiacchierate dell'ultimo periodo. Per settimane, infatti, siti e riviste di gossip hanno cercato di indagare sui motivi che hanno portato la solida coppia a separarsi improvvisamente.

A neppure due mesi di distanza dalla fine della storia d'amore nata negli studi tv, il bel pugliese è tornato al centro dell'attenzione mediatica per una cena che ha fatto con un altro volto noto del dating-show.

La sera del 29 agosto, infatti, Donadei è stato sorpreso da un fan napoletano mentre mangiava in pizzeria con Roberta Di Padua: i due sono stati paparazzati a loro insaputa e lo scatto è diventato virale nel giro di pochissime ore.

Il silenzio della corteggiatrice di U&D

Deianira Marzano è stata la prima a diffondere la foto "incriminata" sui social network: l'influencer, infatti, ha subito informato fan e curiosi dell'uscita che Davide ha fatto con Roberta a poche settimane dalla fine della relazione con Chiara.

Dopo aver saputo dell'incontro a Napoli che Donadei ha avuto con l'ex dama Di Padua, tanti fan si sono detti delusi dal suo comportamento e, in automatico, si sono schierati dalla parte della dolce Rabbi.

Un pensiero che stanno sposando molti spettatori di U&D, è che il pugliese avrebbe mancato di rispetto all'ex fidanzata mostrandosi già al fianco di un'altra persona a poco tempo di distanza dalla loro dolorosa separazione.

Risale a un paio di giorni fa, ad esempio, l'ultimo confronto tra il tronista e la corteggiatrice che ha scelto in tv: i due si sono rivisti in Puglia per decidere chi dovrà prendersi cura del cagnolino che hanno adottato quando erano ancora una coppia.

Nell'aggiornare i follower di Instagram sul faccia a faccia che ha avuto con Chiara, Davide ha ammesso di aver provato strane sensazioni ("Mi ha fatto un certo effetto" ha detto) ma di non voler tornare indietro per svariati motivi.

Il percorso nel Trono Over di U&D

Due giorni dopo essersi rivisto con Chiara per salutare Rocco (che alla fine è andato a vivere a Roma con la ragazza), Davide è stato beccato a Napoli in compagnia di una persona che il pubblico di U&D conosce benissimo.

Roberta Di Padua, infatti, è stata protagonista del dating-show per oltre tre anni: nel periodo che ha trascorso nel parterre del Trono Over, la dama ha vissuto amori tormentati e ha regalato alla trasmissione dinamiche interessanti delle quali parlare.

La scorsa edizione, però, la romana non ha partecipato a neppure una puntata: la redazione non ha più cercato la donna dopo aver saputo della fine della sua turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri.

Quest'ultimo, invece, è rientrato nel cast tra marzo e aprile e, anche se in pochi mesi, è riuscito a riconquistarsi un posto al centro delle tematiche più importanti della versione senior.

Martedì 30 agosto, riprenderanno le registrazioni del format e quasi sicuramente il pugliese figurerà ancora nel gruppo di cavalieri che cercano l'anima gemella: con lui ci saranno anche Armando Incarnato e probabilmente Biagio Di Maro.